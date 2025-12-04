Spotify 發佈 2025 年度 Wrapped，新增聽歌年齡功能及完整統計數據

隨著進入十二月，Spotify 又一次推出了年度 Wrapped，為數以百萬計的用戶帶來回顧。儘管去年的 Wrapped 被一些粉絲批評為缺乏統計數據，但今年的 Wrapped 提供了所有所需的資訊，包括最喜愛的藝人、歌曲、專輯及總聆聽時長等。此外，今年還新增了一個有趣的功能——聆聽年齡！

Spotify 今年也重新推出了最喜愛藝人競速，讓用戶可以看到自己五位最愛的藝人之間的對抗。這不僅增添了互動性，還讓音樂愛好者能夠更好地了解自己的音樂品味。除了上述功能，今年還引入了 Wrapped Party，一個遊戲環節，讓用戶可以和朋友挑戰，看誰才是真正的音樂迷。

作為一項年度盛事，Spotify 的 Wrapped 不僅提供用戶個人化的數據，還創造了一個社交平台，讓大家可以分享自己的音樂喜好。用戶更可以期待 Spotify 為他們創建的 2025 年 100 首最喜愛的歌曲播放列表，這樣就可以在新的一年開始時，繼續享受音樂的魅力。

