Spotify 發佈 2025 年度 Wrapped，新增聽歌年齡及五大藝人競速功能

隨著十二月的到來，Spotify 又一次為其數以百萬計的用戶發佈了年度 Wrapped。去年 Wrapped 因為缺乏統計數據而受到粉絲的批評，而今年的 Wrapped 則提供了所有必要的資訊，包括你最喜愛的藝術家、歌曲、專輯，以及總聆聽時間等。此外，今年還新增了一個有趣的功能——「聆聽年齡」！

Spotify 今年還重新推出了「最佳藝術家競賽」，讓用戶可以看到自己五位最愛的藝術家之間的競爭情況，這使得 Wrapped 的體驗更加生動有趣。另外，今年的 Wrapped 還加入了一個「Wrapped Party」的環節，這是一個可以挑戰朋友的遊戲，看看誰才是真正的音樂迷。

隨著 Spotify 的創新，2025 年的 Wrapped 也會為用戶創建「2025 年前 100 首歌曲」的播放列表，讓用戶能夠在新的一年開始時，仿佛延續了今年的音樂旅程。

