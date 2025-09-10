Spotify 終於為 Premium 會員帶來無損音訊，但香港不在首批支援地區

漫長的等待終於結束！Spotify 今日正式宣布，將為現有 Premium 會員免費提供無損音質串流選項。具體的開啟方式是按順序進入個人資料 -> 設定與隱私 -> 媒體音質，然後選擇在 Wi-Fi、行動網路或下載時選用無損音訊。在完成這一系列操作後，你就能在手機、平板、電腦上聆聽高達 24-bit/44.1kHz 的 FLAC 音訊。官方聲稱幾乎所有歌曲都已提供無損選項，而在硬體方面，Sony、Bose、Samsung 等品牌的 Spotify Connect 裝置都已支援，Amazon 和 Sonos 的產品則會在下月跟進。

首批開放無損音訊的地區為美國、英國、澳洲、紐西蘭、日本、德國、奧地利、捷克、丹麥、荷蘭、葡萄牙、瑞典，等到 10 月會逐步推廣至 50 多個市場，香港可能在列。Spotify 支援無損後，便和最大的競爭對手 Apple Music 處在了同一起跑線。不過要注意的是，現有藍牙頻寬尚無法滿足無損音訊的傳輸需求，要想體驗它的魅力還需自備有線耳機或喇叭才行喔。

