宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面

Spotify Wrapped 年度回顧上線，你的收聽年齡幾歲呢？

Bad Bunny 連續第四年蟬聯播放次數最多藝人。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
Spotify Wrapped 年度回顧上線，這次可以跟好友比一比聽歌數據？

緊接著 Apple Music，對手 Spotify 也在今天上線了 Spotify Wrapped 年度回顧。和往年一樣，從這份報告中你可以看到自己過去一年的聆聽時長、最愛藝人、偏好類型等內容，相關結果也可以被分享到社交媒體。不同的是，Spotify 今年引入了收聽年齡的分析，主要是在說你收聽的音樂是不是在最新流行趨勢，不用太過介懷！

另外，Spotify Wrapper 還有名為 Wrapped Party 的新玩法。簡單來說你可以建立或加入一場最多 10 人的虛擬派對，然後與好友比拼聆聽記錄，並最終決出一些特別的頭銜，比如「新人發現者」、「小眾樂迷」、「狂熱粉絲」等等。

而在藝人盤點的部分，Bad Bunny 連續第四年蟬聯播放次數最多藝人。Lady Gaga 與 Bruno Mars 的合作曲《Die With a Smile》榮膺年度全球熱門歌曲，《The Joe Rogan Experience》則是收聽量最高的 podcast。

