宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Spotify Wrapped 年度回顧上線，你的收聽年齡幾歲呢？
Bad Bunny 連續第四年蟬聯播放次數最多藝人。
緊接著 Apple Music，對手 Spotify 也在今天上線了 Spotify Wrapped 年度回顧。和往年一樣，從這份報告中你可以看到自己過去一年的聆聽時長、最愛藝人、偏好類型等內容，相關結果也可以被分享到社交媒體。不同的是，Spotify 今年引入了收聽年齡的分析，主要是在說你收聽的音樂是不是在最新流行趨勢，不用太過介懷！
另外，Spotify Wrapper 還有名為 Wrapped Party 的新玩法。簡單來說你可以建立或加入一場最多 10 人的虛擬派對，然後與好友比拼聆聽記錄，並最終決出一些特別的頭銜，比如「新人發現者」、「小眾樂迷」、「狂熱粉絲」等等。
而在藝人盤點的部分，Bad Bunny 連續第四年蟬聯播放次數最多藝人。Lady Gaga 與 Bruno Mars 的合作曲《Die With a Smile》榮膺年度全球熱門歌曲，《The Joe Rogan Experience》則是收聽量最高的 podcast。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Apple Music Replay 2025 回顧上線：《Apt.》成年度最熱歌曲
時間進入 12 月，各種串流平台的年終盤點如約而至。今日早些時候 Apple Music Replay 2025 正式上線，各位用家只要去到 app 首頁便能找到專題，回顧自己在過去一年最常聽誰的哪些歌了。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
YouTube 發佈年度回顧功能，將於本周全球推廣
繼 Spotify 及其競爭對手之後，今日 YouTube 宣佈進入年度回顧的行列。這個由 Google 擁有 […]TechRitual ・ 1 天前
倫敦自由行終極攻略 | 港人必睇景點/交通/住宿/最新預算一文睇晒
Plan 緊倫敦自由行？呢份港人專屬攻略幫你輕鬆搞掂！由大笨鐘、大英博物館到倫敦眼，包晒 3/5/7 日行程規劃、最新交通（Contactless/Oyster Card）、住宿推介同詳細預算，即刻準備出發！Trip.com ・ 5 小時前
2025牛津年度字「Rage Bait引戰」點解？暗藏「網絡情緒操縱」，成為負能量源頭
本年度 Oxford 2025 年度詞彙是「Rage Bait 」，Rage Bait的中文直譯是「憤怒的誘惑」或更直拍的「引戰」，看到中文的解釋也不太明白到底甚麼？一起來了解吧這組年度詞彙吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
清邁酒店推介｜「清邁隱世大象後花園」塔灣河濱酒店：零距離餵大象/私人河景露台/泰北叢林散步 人均最平$240.5起
去清邁旅行想感受一下被大象morning call體驗嗎？位於清邁湄旺河谷的塔灣河濱酒店（Tawan Riverside - Elephant Resort），是全清邁唯一同大象做鄰居的河畔度假村。酒店內有12間河景小木屋全部正對大象庇護區，不但可感受被大象morning call體驗，住客一起身仲可以從露台餵食大象、睇大象下河沖涼等，還可大玩竹筏漂流，以及叢林散步。入住一晚人均只需$240.5起，想親親大自然的朋友，值得一住！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
Motorola Edge 70 Ultra 即將發佈，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，配備三鏡頭及 OLED 顯示屏
摩托羅拉（Motorola）最近的高端旗艦智能手機是於 2024 年發佈的 Edge 50 Ultra。該公司 […]TechRitual ・ 1 天前
S8 Elite Gen5 抵玩旗艦 POCO F8 Ultra 開箱評測！
POCO F8 Ultra 作為 F8 系列中的頂級型號，無論在設計、性能、影像及音效等方面均展現出高水準的工藝與配置。以下為該手機的詳細介紹。Mobile Magazine ・ 1 天前
小米 POCO F8 Pro 是否支援 eSIM？其實 _ _ ／ 更有 eSIM 八折優惠
小米 POCO F8 加入咗支援 eSIM，用戶可以喺手機直接啟用 eSIM，唔使換卡或者攜帶多張實體卡，對經常出差同旅行嘅人嚟講非常實用。eSIM 嘅最大優點係可以隨時切換唔同嘅數據計劃，無論係去中國、澳門，定係去其他地區，都可以即時連線。TechRitual ・ 1 天前
Tesla 舉辦首場意大利 FSD 示範活動 盡顯駕駛輔助系統潛力
Tesla 最近積極與歐洲官員就其全自動駕駛（FSD）技術的能力進行交流，並在羅馬舉辦了一場實地示範活動，邀請了羅馬市長 Roberto Gualtieri 和交通專員 Eugenio Patanè 親自參與TechRitual ・ 17 小時前
台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界
2026年1月17日，一場橫跨三疊紀、侏羅紀與白堊紀的史前探險即將在台北關渡碼頭登場。《恐龍大復活 關渡探險樂園》號稱北台灣首座戶外沉浸式恐龍主題樂園，佔地近5000平方米，展期長達400天，打造出如電影《侏羅紀世界》般的震撼場景。近70隻超擬真動態恐龍將在園區現身，讓大家一秒穿越回遠古時代。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
Tesla Full Self-Driving 在嚴寒雪天中的表現獲得肯定
Tesla 的全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱 FSD）正在迎接 2025 年冬季的首個挑戰，隨著美國各地開始降雪，這套系統經過大幅改進，特別是在 Tesla 發布了 v14 版本後，許多擁有合適硬件的車主都體驗到了顯著的駕駛表現和整體行為TechRitual ・ 14 小時前
OnePlus Ace 6T 正式發佈，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器及 8,300mAh 電池
經過幾週的預告，OnePlus 正式在中國發佈了 Ace 6T，這也是首款搭載最近公布的 Snapdragon […]TechRitual ・ 11 小時前
Samsung Q3 2025 可摺疊手機出貨量達 64% 市佔率，Galaxy Z Fold7 及 Z Flip7 成最佳銷售型號
根據最新的報告，2025 年第三季度的可摺疊智能手機全球出貨量增長了 14%，創下季度新高，而 Samsung […]TechRitual ・ 13 小時前
HMD 發佈三款全新 4G 手機 HMD 100、101 和 102，設計簡約功能減少
HMD 最近發佈了一系列極其基本的 4G 手機，現在又推出了三款新型號。雖然設計上有所改變，但功能卻進一步減少 […]TechRitual ・ 21 小時前
大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！
哎喲，上海的東方體育中心本該是萬人合唱的熱鬧夜，誰知大槻真希演唱會唱到一半，燈光全黑工作人員衝上台搶麥克風「請下台」，場面尷尬到爆！Japhub日本集合 ・ 1 天前
Jonathan Anderson三度奪年度設計師，「拼命三郎」感言引用Taylor Swift：I am just the showgirl
41 歲的 Dior 創意總監 Jonathan Anderson 第三度「封王」，奪下英國時尚大獎的年度設計師（Designer of the Year）獎項，這是他連續第三年摘下此殊榮，成為獎項史上首位三連霸得主！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
理想汽車也加入 AI 眼鏡戰局，新品 Livis 主打 36g 超輕機身、Zeiss 鏡片、語音控車
隨著 Meta 的成功，智能眼鏡市場受到了空前的關注。各家廠商紛紛湧入，今天我們又迎來了一位稍讓人意外的挑戰者 -- 理想汽車。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
Samsung One UI 8.5 更新內容洩漏：提升電池管理、DeX 功能及 AI 效能
Samsung 一直在測試 One UI 8.5，雖然進展並非完全順利，但現在已經有了詳細的更新預告。根據 T […]TechRitual ・ 10 小時前
Tesla FSD 在法國測試中獲得正面評價
Tesla 的全自動駕駛（FSD）在歐洲引起了不小的轟動，法國科技記者 Julien Cadot 最近在法國進行了一次受監督測試，並分享了他的正面體驗TechRitual ・ 20 小時前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前