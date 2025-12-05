關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Yahoo Style HK

Spotify Wrapped 2025年度總回顧新增「聽歌年齡」，歌單反映心境，網民為令年齡降低狂聽《Baby Shark》？

Yahoo Style
Yahoo Style
Spotify Wrapped 2025年度總回顧新增「聽歌年齡」，歌單反映心境，網民為令年齡降低狂聽《Baby Shark》？
Spotify Wrapped 2025年度總回顧新增「聽歌年齡」，歌單反映心境，網民為令年齡降低狂聽《Baby Shark》？

每年到了年底都會有好多回顧出現，當中有音樂串流平台的年度回顧，回顧大家的聽歌習慣，Sportify Wrapped亦會有些有趣報告給大眾討論。今年Spotify Wrapped就有一個「Listening Age」報告，從你的歌單反映你的心境年齡。你是擁有一顆老靈魂，還是心境年輕呢？

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

Spotify Wrapped 2025
Spotify Wrapped 2025

Spotify Wrapped 2025除了會統計你年度聽歌的總分鐘、聽得最多次的歌曲、專輯、歌手單位、歌曲類型之外，今年新增了「Listening Age聽歌年齡」，從聽歌的習慣來推算你的聽歌年齡，有的是與自己年齡相近的，亦有些朋友的聽歌年齡比實際大或年輕。年輕的也會有點開心，那如果是比實際年齡大呢，有網民就幽默地表示：「明年底要瘋狂刷BabyShark」。

廣告

有網民更分享他見到有人聽歌年齡是100歲，數據整合他喜歡聽30年代初的音樂，此時網民就回應說：「都聽古典樂的人會300歲嗎？」（Threads貼文按此

Threads圖片
Threads圖片

其實這個聽歌年齡報告，Spotify都有寫著「don’t take this personally.」純粹是一個有趣的數據推算來引起大家的討論。如果你的聽歌年紀比實際年齡大，這背後有著心理學說的支持嗎？人們往往特別偏愛某些「關鍵時期」接觸到的音樂，而不一定是自己實際年齡段的流行歌。現象為「回憶高峰」（reminiscence bump），多數人對青春期和青年早期聽過的歌特別有感，即使那是父母那一代的歌，也一樣會成為最懷念、最愛聽的年代音樂。

Spotify Wrapped 2025
Spotify Wrapped 2025

特別在變化很快的網路時代，像Gen Z或更年輕的一代大量回頭聽90、00年代乃至更早的歌，常被解讀為一種「尋找穩定感與歷史感」的懷舊趨勢，用舊歌減輕壓力與焦慮。所以喜歡聽比實際年齡大的歌或「上一代」的歌，被這些歌打動也是很正常的。

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：Jonathan Anderson三度奪年度設計師，「拼命三郎」感言引用Taylor Swift：I am just the showgirl

Jonathan Anderson三度奪年度設計師，「拼命三郎」感言引用Taylor Swift：I am just the showgirl
Jonathan Anderson三度奪年度設計師，「拼命三郎」感言引用Taylor Swift：I am just the showgirl

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

2025韓國娛圈「年輕富婆」大盤點：張員瑛137億全款買豪宅、「這位女演員」竟擁兩幢大樓逆襲成「房產女王」

2025牛津年度字「Rage Bait引戰」點解？暗藏「網絡情緒操縱」，成為負能量源頭

「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？

宏福苑五級大火

其他人也在看

47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因

47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因

現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選　「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友

吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選　「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友

47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。

姊妹淘 ・ 17 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射

羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射

1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘

昨晚一集最大焦點，絕對是Man姐（佘詩曼飾）「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）強勢回港。身為SNK元祖級新聞女王的Madam Yuen，這次回歸除觸發方太（龔慈恩飾）力邀回巢。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆

岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆

現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺　Hoho崇拜看哥哥萌翻

12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺　Hoho崇拜看哥哥萌翻

陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。

姊妹淘 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！

王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！

王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸

黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸

黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中年好聲音4│谷婭溦做評審「小辣椒」上身　教咬字反遭質疑講廣東話有口音

中年好聲音4│谷婭溦做評審「小辣椒」上身　教咬字反遭質疑講廣東話有口音

TVB皇牌歌唱選秀節目《中年好聲音4》正熱播中，谷婭溦（Vivian）新加入成為常駐評審，性格直率的她被網民稱為「小辣椒」

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！

「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！

2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，

ELLE.com.hk ・ 21 小時前
Miley Cyrus拍拖4年宣布訂婚　鑽戒估值超過350萬

Miley Cyrus拍拖4年宣布訂婚　鑽戒估值超過350萬

【on.cc東網專訊】33歲美國天后Miley Cyrus周一（1日）於洛杉磯與拍拖4年的27歲美國樂隊Liily鼓手Maxx Morando出席《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）世界首映禮，負責創作與演唱主題曲《Dream As O

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如

應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如

陳小春正展開巡迴演唱會，不過早前老婆應采兒就缺席，應采兒近日透過拍片解釋自己缺席係因為擔任大仔Jasper嘅專屬經理人，陪同出席活動。日前，Jasper為上海青少年活動擔任主持人，應采兒陪住Jasper從彩排到正式演出，幫忙調整台詞、整理行頭，也不忘拍攝紀錄，並時不時給孩子鼓勵，又帶住細囝Hoho坐喺台下，全神貫注地望住哥哥表演。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒　浪漫告白：我會求到成功為止

向佐求婚郭碧婷「大腦一片空白」！豪門少爺仍超怕被拒　浪漫告白：我會求到成功為止

向佐日前在實境節目《尋真之地》罕見談起對愛情的真實心情，首次坦言當年向郭碧婷求婚時其實「很怕被拒絕」，豪門少爺難得的緊張模樣意外衝上熱搜。

姊妹淘 ・ 1 天前
林夏薇老公獲頒破產不開始令 無限期延長 薇薇疑心情未被影響照出IG

林夏薇老公獲頒破產不開始令 無限期延長 薇薇疑心情未被影響照出IG

林夏薇2015年與金融才俊莫贊生（Jason）低調結婚，有指二人居住於市值15億港元嘅太平山頂豪宅，由於林夏薇不時於社交網站分享近況及與三隻愛犬互動嘅照片，令豪宅內部面貌曝光。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
背後真相曝光　楊冪澱粉照吃還不超過50公斤

背後真相曝光　楊冪澱粉照吃還不超過50公斤

[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜港鐵大埔墟站男童派花　小朋友被讚好有心

大埔宏福苑五級火｜港鐵大埔墟站男童派花　小朋友被讚好有心

大埔宏福苑發生五級火，釀成嚴重傷亡，大批居民痛失家園。連日來不少市民前往現場獻花悼念，有網民於社交媒體分享一段影片並表示，「搭車望到細佬好乖，忍唔住拍低左」。 拍攝者指，自己由大埔墟火車站前往宏福苑的路上，近王肇枝中學時，看到一名男童拿著多束鮮花，主動幫助派發鮮花給前來悼念的市民。拍攝者補充，在拍攝影片前，男童會

am730 ・ 17 小時前
松田翔太曬天價英國老車！ 車牌藏秋元梢的秘密暗號？

松田翔太曬天價英國老車！ 車牌藏秋元梢的秘密暗號？

當年《花より男子》那個金毛＋牙籤＋一臉欠揍笑容的西門さん，現在真的40歲了。

Japhub日本集合 ・ 16 小時前
帶兒子坐纜車！周杰倫、昆凌一家三口全被拍

帶兒子坐纜車！周杰倫、昆凌一家三口全被拍

[NOWnews今日新聞]周杰倫的實境旅遊節目《周遊記3》已在10月開播，而近日有網友在紐西蘭捕捉周杰倫、昆凌一家人，夫妻倆還與兒子一家三口一起搭纜車。據悉，周杰倫其實是在拍攝《周遊記》，一邊工作一邊...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
上海演唱被叫停　大槻真希返日報平安：遺憾沒向歌迷道謝

上海演唱被叫停　大槻真希返日報平安：遺憾沒向歌迷道謝

演唱多首動畫《ONE PIECE》歌曲為人熟悉的日本女歌手大槻真希，上月28日在上海演出時，唱到一半被叫停，並被工作人員請落台，引起爭議。已返回日本的她，前日(1日)於社交網留言報平安，直言遺憾是沒能向當天到場支持她的歌迷親口致謝。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！

不是粉絲也想買！LE SSERAFIM小櫻花「可頌連帽圍巾」，編織功力太犯規！

小櫻花這兩年不只在舞台上發光發熱，私底下更一頭栽進毛線世界，把等待通告、休息的零碎時間，全都拿來「織」出屬於自己的療癒宇宙。從最初練習的小吊飾、配件，到後來親手完成舞台用帽、包包，甚至送給演藝圈好友當禮物，她一路把興趣玩成專業，更推出個人編織服飾品牌「KKU...

styletc ・ 1 天前