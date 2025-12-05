Spotify Wrapped 2025年度總回顧新增「聽歌年齡」，歌單反映心境，網民為令年齡降低狂聽《Baby Shark》？

每年到了年底都會有好多回顧出現，當中有音樂串流平台的年度回顧，回顧大家的聽歌習慣，Sportify Wrapped亦會有些有趣報告給大眾討論。今年Spotify Wrapped就有一個「Listening Age」報告，從你的歌單反映你的心境年齡。你是擁有一顆老靈魂，還是心境年輕呢？

Spotify Wrapped 2025

Spotify Wrapped 2025除了會統計你年度聽歌的總分鐘、聽得最多次的歌曲、專輯、歌手單位、歌曲類型之外，今年新增了「Listening Age聽歌年齡」，從聽歌的習慣來推算你的聽歌年齡，有的是與自己年齡相近的，亦有些朋友的聽歌年齡比實際大或年輕。年輕的也會有點開心，那如果是比實際年齡大呢，有網民就幽默地表示：「明年底要瘋狂刷BabyShark」。

有網民更分享他見到有人聽歌年齡是100歲，數據整合他喜歡聽30年代初的音樂，此時網民就回應說：「都聽古典樂的人會300歲嗎？」（Threads貼文按此）

Threads圖片

其實這個聽歌年齡報告，Spotify都有寫著「don’t take this personally.」純粹是一個有趣的數據推算來引起大家的討論。如果你的聽歌年紀比實際年齡大，這背後有著心理學說的支持嗎？人們往往特別偏愛某些「關鍵時期」接觸到的音樂，而不一定是自己實際年齡段的流行歌。現象為「回憶高峰」（reminiscence bump），多數人對青春期和青年早期聽過的歌特別有感，即使那是父母那一代的歌，也一樣會成為最懷念、最愛聽的年代音樂。

Spotify Wrapped 2025

特別在變化很快的網路時代，像Gen Z或更年輕的一代大量回頭聽90、00年代乃至更早的歌，常被解讀為一種「尋找穩定感與歷史感」的懷舊趨勢，用舊歌減輕壓力與焦慮。所以喜歡聽比實際年齡大的歌或「上一代」的歌，被這些歌打動也是很正常的。

