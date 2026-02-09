焦點

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇

Saiga NAK

「SQUARE ENIX FEBRUARY SALE」開催中！「靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議」可以銅板價遊玩

「SQUARE ENIX FEBRUARY SALE」開催中！「靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議」可以銅板價遊玩

SQUARE ENIX現正於PlayStation Store、Nintendo eShop、My Nintendo Store、Microsoft Store、Epic Games Store舉辦「SQUARE ENIX FEBRUARY SALE」。
可以優惠價格購買「靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議」及HD-2D版「勇者鬥惡龍III 接著邁向傳說…」等人氣軟體。

「SQUARE ENIX FEBRUARY SALE」開催中！

SQUARE ENIX FEBRUARY SALE」現正於PlayStation Store、Nintendo eShop、My Nintendo Store、Microsoft Store、Epic Games Store開催中！
「靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議」、HD-2D版「勇者鬥惡龍III 接著邁向傳說…」「CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION」等下載版作品均在特價陣容中。
可以優惠價格購買人氣軟體。

特價期間

  • PlayStation Store / Nintendo eShop / My Nintendo Store: 至2026年2月25日(三)23:59左右止

  • Microsoft Store: 至2026年2月12日(四)19:00左右止

  • Epic Games Store: 至2026年2月11日(三)1:00左右止

特價對象作品(部分)

HD-2D版「勇者鬥惡龍III 接著邁向傳說…」

HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

  • 平台: PS5 / Nintendo Switch / Xbox X❘S / Windows

  • 特價: 4,606日圓(含稅) 40%OFF

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

  • 平台: PS5 / PS4 / Nintendo Switch / Xbox X❘S / Xbox One

  • 特價: 2,728日圓(含稅) 60％OFF

尼爾：自動人形

NieR:Automata
NieR:Automata

  • 尼爾：自動人形 Game of the YoRHa Edition (PS4): 2,112日圓(含稅) 60％OFF

  • 尼爾：自動人形 The End of YoRHa Edition (Nintendo Switch): 2,112日圓(含稅) 60％OFF

  • 尼爾：自動人形 BECOME AS GODS Edition (Xbox One / Windows): 2,112日圓(含稅) 60％OFF

勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光 S

ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

  • 平台: PS4 / Nintendo Switch / Xbox One / Windows / Epic

  • 特價: 2,739日圓(含稅) 50％OFF

FINAL FANTASY XVI

FINAL FANTASY XVI
FINAL FANTASY XVI

  • 平台: PS5 / Xbox X❘S / Windows / Epic

  • 特價: 3,850日圓(含稅) 50％OFF

春ゆきてレトロチカ

春ゆきてレトロチカ
春ゆきてレトロチカ

  • 平台: PS5 / PS4 / Nintendo Switch

  • 特價: 1,944日圓(含稅) 74%OFF

「靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議」可以銅板價遊玩！

靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議
靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議

靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議」正以75％OFF的特價促銷中。
於Nintendo eShop、My Nintendo Store、App Store、Google Play 促銷至2026年2月18日(三)23:59左右。

  • Nintendo Switch版: 495日圓(含稅)

  • iOS、Android版: 470日圓(含稅)

詳細資訊請參閱SQUARE ENIX官方網站

© SQUARE ENIX

馬年運程工具

其他人也在看

