「SQUARE ENIX JUNE SALE Part 1」現正舉辦中！Steam版《Final Fantasy》系列享30～70%折扣優惠

法國巴黎銀行財富管理亞洲副首席投資官譚慧敏指，對中港股市維持中立看法，但短期內A股的表現可能會優於港股，因為目前全球市場聚焦人工智能主題，而A股市場的AI概念股權重較高，相比之下，港股指數在這方面的權重則較低。 她認為今年應留意AI增長與高股息防守股，關注全球AI相關股票，特別看好半導體、硬體以及提供支援的基礎建設。她認為基礎建設是穩健的防守性資產，而且公用事業等板塊，通常擁有非常穩定的現金流，有助提升投資者回報。另一方面，高股息股依然吸引，可作為追求穩健收益的防守性策略。 另外，她提到大宗商品存在結構性與週期性的驅動因素，因此相當看好大宗商品，尤其是貴金屬和基礎金屬。雖然近期大宗商品價格出現調整，但可為市場帶來買入機會。 她表示，雖然金價近期出現修正，但她仍然看好黃金，維持12個月目標價為每安士5,500美元。她指出，全球央行仍維持淨買入黃金。如果金價進一步下跌，相信會有更多央行進場吸納，因為長期而言，他們希望進行多元化配置，不再過度集中於美元資產，而是將部分資產分散到黃金。另外，法巴對銅價12個月目標則為15,000美元。 她指出，由於避險資金湧入，美元在今年上半年走強。然而，只要

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