「SQUARE ENIX JUNE SALE Part 1」現正舉辦中！Steam版《Final Fantasy》系列享30～70%折扣優惠
株式會社SQUARE ENIX宣布於Steam舉辦「SQUARE ENIX JUNE SALE Part 1」，《Final Fantasy》系列作品限時享有 30％～70％折扣優惠 。
《Final Fantasy》系列限時30～70%優惠！《Final Fantasy VII》重製版系列折扣幅度再提升
Steam平台現正舉辦「SQUARE ENIX JUNE SALE Part 1」！
除了已確定推出完結篇的《Final Fantasy VII》重製版系列之外，《FINAL FANTASY VII 核心危機 重聚》的折扣幅度也進一步提升，讓玩家能以30％～70％的優惠價格入手Steam版Final Fantasy系列作品。
活動期間
至2026年7月10日（五）日本時間凌晨2:00左右為止
特價遊戲（部分）
FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE
遊戲名稱：FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE
折扣幅度：65%
優惠價格：1,917日圓（含稅）
FINAL FANTASY VII 重生
遊戲名稱：FINAL FANTASY VII 重生
折扣幅度：60%
優惠價格：2,631日圓（含稅）
FINAL FANTASY VII 重製版 & 重生 雙重包
遊戲名稱：FINAL FANTASY VII 重製版 & 重生 雙重包
折扣幅度：60%
優惠價格：4,391日圓（含稅）
FINAL FANTASY VII 核心危機 重聚
遊戲名稱：FINAL FANTASY VII 核心危機 重聚
折扣幅度：65%
優惠價格：2,387日圓（含稅）
FINAL FANTASY VII
遊戲名稱：FINAL FANTASY VII
折扣幅度：60%
優惠價格：733日圓（含稅）
此外，所有特價商品的完整列表可至SQUARE ENIX官方網站或Steam特賣頁面查詢。
在《Final Fantasy VII》重製版三部曲完結篇推出前，不妨趁著這個夏天，以優惠價格體驗《Final Fantasy》系列的魅力。
《Final Fantasy》系列最新資訊，請關注官方X(@FinalFantasyJP)。
© SQUARE ENIX
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