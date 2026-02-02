「SQUARE ENIX POP UP CAFE」決定從2月5日起舉辦「勇者鬥惡龍VII Reimagined」聯名活動！將依序在東京、大阪、名古屋舉辦

PASELA集團與史克威爾艾尼克斯的期間限定聯名咖啡廳「SQUARE ENIX POP UP CAFE」宣布將與「勇者鬥惡龍VII Reimagined」展開聯名合作。

將於東京店在2026年2月5日(星期四)～2026年3月29日(星期日)期間舉辦，並將依序在大阪店、名古屋店舉辦。

「SQUARE ENIX POP UP CAFE」舉辦「勇者鬥惡龍VII Reimagined」聯名活動！

「SQUARE ENIX POP UP CAFE」×「勇者鬥惡龍VII Reimagined」

「SQUARE ENIX POP UP CAFE」決定舉辦與「勇者鬥惡龍VII Reimagined」的聯名活動！

聯名期間將推出以「現代世界」為意象、從遊戲中登場的角色及故事獲得靈感的聯名菜單。

將於東京店在2026年2月5日(星期四)～2026年3月29日(星期日)期間舉辦。

預定也將依序在大阪店、名古屋店舉辦。

店內咖啡空間的前期期間預約已從2026年1月30日(星期五)19:00開始接受預訂。

東京店 舉辦期間

前期: 2026年2月5日(星期四)～2026年3月2日(星期一)

後期: 2026年3月3日(星期二)～2026年3月29日(星期日)

全期菜單(2026年2月5日～3月29日)

石板風法式吐司

石板風法式吐司

價格: 1,320日圓(含稅)

漁村之味，鯷魚三明治

漁村之味，鯷魚三明治

價格: 1,210日圓(含稅)

DQVII主角 水果茶蘇打

DQVII主角 水果茶蘇打

價格: 880日圓(含稅)

瑪莉貝露特別哈密瓜漂浮汽水

瑪莉貝露 特別哈密瓜漂浮汽水

價格: 880日圓(含稅)

基法 蔓越莓蜜桃茶

基法 蔓越莓蜜桃茶

價格: 880日圓(含稅)

前期菜單(2026年2月5日～3月2日)

漁村的海鮮料理

漁村的海鮮料理

價格: 1,540日圓(含稅)

飛天魔毯聖代

飛天魔毯聖代

價格: 1,210日圓(含稅)

安莉娜的湯

安莉娜的湯

價格: 1,320日圓(含稅)

記憶之葉的香草茶

記憶之葉的香草茶

價格: 880日圓(含稅)

加波 野性可可

加波 野性可可

價格: 880日圓(含稅)

艾拉 高貴草莓茶

艾拉 高貴草莓茶

價格: 880日圓(含稅)

後期菜單的詳細內容將另行通知。

贈品

利用咖啡空間可隨機獲得午餐墊1張，點購1份聯名菜單可隨機獲得杯墊1張。

舉辦「LUIDA’S BAR(露伊達酒場)」連動活動！

原創透明杯墊

在2026年2月5日(星期四)～2026年3月29日(星期日)期間，利用「SQUARE ENIX POP UP CAFE」與「LUIDA’S BAR(露伊達酒場)」這兩間店鋪並收集不同店鋪的2個印章，即可獲得原創透明杯墊。

詳細內容請參閱「SQUARE ENIX POP UP CAFE」官方網站。

【東京】

SQUARE ENIX POP UP CAFE

