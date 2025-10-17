天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
SS26 時裝周焦點｜Balenciaga、Gucci、Dior、CHANEL 等新任設計師首秀，時裝屋新時代正式揭幕
2026 春夏時裝周正式落幕，但這一季不只是潮流的預言書，更是新時代時裝屋的分水嶺。Balenciaga、Gucci、Dior、CHANEL、Jean Paul Gaultier、Jil Sander 與 Bottega Veneta 等品牌迎來新任創意總監的首個系列，為沉寂一時的高級時裝界注入前所未有的能量。當新血上任，舊時代的輪廓也在被重新塑造，時裝業不再只是關於衣服，而是關於品牌靈魂的再定義。
Chanel：Matthieu Blazy 的低調革命
接任 Chanel 的 Matthieu Blazy，沒有選擇高調的宣言，而是從內部出發。他讓品牌的工藝回歸主角，並以細膩的手法重構經典。新系列推翻了過去對「優雅」的僵化想像，套裝不再端莊，珍珠變得隨性，粗花呢反而更年輕。這是屬於 Blazy 的溫柔革命：他不摧毀傳統，而是讓它呼吸。這樣的舉動，也呼應時尚產業的新方向：慢工藝、長週期，回到衣服本身。
Dior：Jonathan Anderson 的統一敘事
當 Dior 宣布由 Jonathan Anderson 接手男女裝及高訂系列時，外界既驚訝又期待。Anderson 向來擅長以幽默與材質講故事，他的首秀便是一次關於一致性的演練。不論是男裝西裝的輕盈結構，還是女裝裙裝的層次處理，都透露出一種風格上的整合。Dior 的奢華不再只是高訂工坊的專利，而成為一種可日常消化的態度。這對品牌而言，是一次長期戰略的修正：從「兩個 Dior」變成「一種聲音」。Anderson 的挑戰在於如何讓這份連貫性既能觸動傳統客群，也能吸引新世代。
Balenciaga：從挑釁到沉靜，Pierpaolo Piccioli 的重塑任務
當 Pierpaolo Piccioli 接手 Balenciaga，許多人以為他會延續 Demna 的張狂美學，但他選擇了一條更微妙的路。首個系列裡，過去那份戲謔與極端被收起，取而代之的是剪裁的純粹與結構的張力，就像把 Valentino 的浪漫基因，注入 Balenciaga 的冷靜骨架。這一轉向，不單是設計語言的更新，更是一場品牌性格的治療。經歷多年爭議後，Balenciaga 需要的不是更多的聲音，而是一種信任的重建。Piccioli 憑藉他對色彩與質感的掌握，讓這個曾以叛逆著稱的品牌，重新學會溫柔的力量。
Bottega Veneta：Louise Trotter 的工藝柔化論
Louise Trotter 的上任，像是一場靜默卻溫柔的重構。她把 Intrecciato 編織的象徵語言延伸到全新結構，輕盈的皮革、可摺疊的廓形、以及柔和的泥土色調。這不只是形式的轉變，而是一次情緒的修補。當安靜奢華成為市場主流，Trotter 用更生活化的手法讓 Bottega Veneta 不再只是富豪專屬，而是一種可感知的精緻。
Gucci：當街頭之王回歸時尚權力中心
Gucci 的新掌舵人 Demna，帶來的並非單純的換血，而是一場文化實驗。他讓品牌經典的義式奢華與後現代諷刺並存，有搖滾、有浪漫、也有反叛。系列中，大量皮革與剪裁結構的拼貼呼應他在 Balenciaga 時期的語彙，但在 Gucci 的背景下更顯放鬆與玩味。這種衝突感或許正是他對當代消費者的回應：我們渴望風格，也渴望矛盾。對 Gucci 而言，這次首秀不只是設計上的更新，而是一場商業策略的再定位。Demna 讓品牌重新與不完美的現代性對話，提醒市場真實比華麗更難被取代。
Jean Paul Gaultier：Duran Lantink 的戲劇回歸
Jean Paul Gaultier 的世界從來不缺張力。新任創意總監 Duran Lantink 把品牌的舞台精神推向更極致，從結構到表演性，每一件作品都像是一場身體的實驗。他讓 Jean Paul Gaultier 的性感變得更包容、更當代，將再生布料與科技材質融入廓形設計，既挑戰也致敬經典。叛逆在他手中不再是表演，而是一種對自我邊界的探索。
Jil Sander：Simone Bellotti 的純粹升級
Simone Bellotti 的 Jil Sander 首秀，讓人重新認識極簡主義。那不再是冷漠的中性，而是一種有溫度的節制。他在比例、布料落感與光影對比間玩出新的層次感，柔軟卻不失力道，低調卻極具辨識度。這樣的美學，正對應現代男士對「存在感」的新定義：不是炫耀，而是克制。
