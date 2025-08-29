SSENSE 正式申請破產保護，啟動 CCAA 重組自救

Nick Llanton/Hypebeast

根據行政總裁 Rami Attallah 在週四向員工發出的內部信，SSENSE 已著手申請破產保護，消息來源為 Business of Fashion。

他在信中指出，債權人計劃援引《Companies’ Creditors Arrangement Act》（下稱 CCAA—— 一項允許大型企業重組、以避免破產的加拿大聯邦法例）出售公司。為阻止交易，SSENSE 計劃在 24 小時內自行提交 CCAA 申請，「以保護公司、繼續掌控資產與營運，並為未來而奮戰」。

Atallah 補充：「過去一段時間，我們與財務及法律顧問密切合作，制定出一套重組方案，希望先穩定業務，再為長遠發展打好基礎。法院預計在未來一週內決定我們的去向。在此之前，我們的目標只有三個：保住公司價值、穩定營運，以及構建一套確保未來的重組藍圖。」

公司宣告資不抵債的消息早前已伴隨著多輪裁員。Atallah 表示，財務壓力主要來自前總統 Donald Trump 對自加拿大進口商品加徵 25% 關稅；此外，美國將於本周五取消的「de minimis」免稅門檻（即允許 800 美元或以下包裹免關稅進口）同樣令情況雪上加霜，最終促使 SSENSE 決定啟動 CCAA 申請。

「上述因素瞬間引發流動資金危機，已非短期措施可以填補，」Atallah 續指，根據The Logic。他補充：「在審視所有可能選項後，我們認為走 CCAA 重組，才是確保公司繼續運作的唯一出路。」

公司強調，在另行通知前，一切營運照常，員工薪酬亦不受影響。