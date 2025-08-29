嶺大學生會遭封殺 兩營地收按金後拒借場
SSENSE 正式申請破產保護，啟動 CCAA 重組自救
面對債權人意圖依 Companies’ Creditors Arrangement Act 出售公司，SSENSE 擬急推破產保護申請，力保資產與營運。
根據行政總裁 Rami Attallah 在週四向員工發出的內部信，SSENSE 已著手申請破產保護，消息來源為 Business of Fashion。
他在信中指出，債權人計劃援引《Companies’ Creditors Arrangement Act》（下稱 CCAA—— 一項允許大型企業重組、以避免破產的加拿大聯邦法例）出售公司。為阻止交易，SSENSE 計劃在 24 小時內自行提交 CCAA 申請，「以保護公司、繼續掌控資產與營運，並為未來而奮戰」。
Atallah 補充：「過去一段時間，我們與財務及法律顧問密切合作，制定出一套重組方案，希望先穩定業務，再為長遠發展打好基礎。法院預計在未來一週內決定我們的去向。在此之前，我們的目標只有三個：保住公司價值、穩定營運，以及構建一套確保未來的重組藍圖。」
公司宣告資不抵債的消息早前已伴隨著多輪裁員。Atallah 表示，財務壓力主要來自前總統 Donald Trump 對自加拿大進口商品加徵 25% 關稅；此外，美國將於本周五取消的「de minimis」免稅門檻（即允許 800 美元或以下包裹免關稅進口）同樣令情況雪上加霜，最終促使 SSENSE 決定啟動 CCAA 申請。
「上述因素瞬間引發流動資金危機，已非短期措施可以填補，」Atallah 續指，根據The Logic。他補充：「在審視所有可能選項後，我們認為走 CCAA 重組，才是確保公司繼續運作的唯一出路。」
公司強調，在另行通知前，一切營運照常，員工薪酬亦不受影響。
