Stand Oil香港進駐銅鑼灣！子瑜、舒華、許允真都拎的復古手袋，品牌進駐是要令銅鑼灣變成「港版聖水洞」？
韓國長期熱賣的Stand Oil香港限定店要來了！Stand Oil由設計師Kim Ji-hyun於2018年創立，其平滑光亮的「stand oil」（繪畫媒介油）是品牌的設計靈感，TWICE子瑜、李聖經、i-dle舒華、田小娟、LE SSERAFIM許允真等當紅韓星idol都有拿過Stand Oil手袋，現在品牌在香港都可以買到了，各位韓國潮流時尚寶貝，鎖定開幕詳情！
Stand Oil會在香港銅鑼灣開設pop-up，就在波斯富街人來人往的位置開幕，相當方便。而且，選址銅鑼灣，這裡現在已經有emis、Mardi Mercredi、Matin Kim、Rockfish等品牌，Stand Oil的加入令銅鑼灣更像韓國購物聖地聖水洞，各位喜歡韓國潮流穿著的朋友，在銅鑼灣都可以買到很多之前要飛韓國或找代購才買到的心頭好。
Stand Oil的手袋以簡約復古風格和俐落線條著稱，採用高品質純素皮革製作，兼具美感與實用性，內部設計有多個夾層方便收納。品牌強調從日常生活中尋找快樂與靈感，打造既適合上班又能休閒的百搭款式，價格親民，深受韓國時尚圈和多位KOL明星喜愛。其Post Bag、Chubby Bag、Clam Bag，款式多樣並配有多種色彩選擇，滿足不同場合與風格需求。各位鎖定在12月5日Stand Oil就會開幕，屆時又有藉口買手袋了！
Stand Oil香港限定店詳情：
開幕日期：12月5日
地址：銅鑼灣波斯富街69號
