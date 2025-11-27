宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
Stanley杯Black Friday優惠驚見半價！Jennie愛牌水杯，櫻花粉靚色Quencher H2.0折後低至$210
有BLACKPINK Jennie加持的Stanley隨行杯，最近在Amazon Black Friday入手最平低至5折，即睇優惠：
BLACKPINK Jennie不僅是穿搭潮流的指標，她手上的配件也能瞬間掀起全球熱潮！ 其中最受矚目的就是 Stanley Quencher H2.0隨行杯 ——時尚與實用的完美結合，難怪Jennie在演唱會後台都「杯不離手」。Stanley隨行杯擁有強大的保冰保溫功能，搭配多款夢幻配色，早已成為潮流人士與水杯控心中的「命定神杯」。更令人心動的是，近期在Amazon Black Friday購物節入手Stanley竟低至5折，而且購買指定Black Friday減價商品滿USD 49 (HKD 381)，即免費配送到香港！想要Jennie同款的粉絲們，正好趁著折扣季把人氣隨行杯帶回家。
百年品牌因公關事件再爆紅
Stanley是一個擁有超過百年歷史的美國保溫杯品牌，以耐用與卓越的保溫保冷性能聞名。近年代表作 Quencher H2.0隨行杯，不僅具備大容量、手柄設計與可放入車用杯架的窄底瓶身，還推出多款夢幻配色，成為潮流人士的心頭好。2023 年，一段在TikTok上瘋傳的影片讓Stanley再度爆紅：一名女子的汽車起火，唯一倖存的竟是她的Stanley隨行杯，甚至杯中的冰塊仍未融化。事件引起全球關注，Stanley CEO迅速回應，不僅送出新杯，還大方贈送一輛新車，展現品牌誠意。這場公關事件以極低成本換來數千萬美元的曝光，讓Stanley再次奠定「耐用神杯」的地位。
從功能性用品躍升為潮流單品 櫻花粉靚色只需$210
Jennie多次在演唱會後台使用Stanley Quencher，立刻掀起粉絲搶購熱潮。 這款隨行杯更被譽為「白女三件組」之一，在TikTok上#StanleyCup標籤瀏覽量已突破73億次。憑藉女性KOL的推廣與限定色行銷策略，Stanley成功從單純的功能性用品躍升為潮流必備單品。現在正值Amazon Black Friday限時優惠，櫻花粉Quencher H2.0折後只需$210就能入手！其他款式如 IceFlow、Quencher ProTour也有不同程度的折扣。和閨蜜一人一個，滿額即可免費配送到香港，這麼划算的機會，根本沒有理由錯過！
Stanley Quencher ProTour Flip Straw Tumbler with Leakproof Lid 30 oz (Goldenrod Fade)
5折後：$155，
原價：$311
Stanley Quencher H2.0 Tumbler with Handle and Straw 40 oz (Rose Quartz)
6折後：$210，
原價：$350
Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Rose Quartz)
75折後：$204，
原價：$272
Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Frost)
75折後：$204，
原價：$272
Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Pistachio)
75折後：$204，
原價：$272
Stanley AeroLight Transit Bottle 20 oz (Rose Quartz)
75折後：$204，
原價：$272
Stanley Quencher ProTour Flip Straw Tumbler with Leakproof Lid 64 oz (Vivid Violet Fade)
75折後：$262，
原價：$350
STANLEY Everyday Tumbler 16 oz (Ash)
83折後：$214，
原價：$256
