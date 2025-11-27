Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Stanley杯Black Friday優惠驚見半價！Jennie愛牌水杯，櫻花粉靚色Quencher H2.0折後低至$210

BLACKPINK Jennie不僅是穿搭潮流的指標，她手上的配件也能瞬間掀起全球熱潮！ 其中最受矚目的就是 Stanley Quencher H2.0隨行杯 ——時尚與實用的完美結合，難怪Jennie在演唱會後台都「杯不離手」。Stanley隨行杯擁有強大的保冰保溫功能，搭配多款夢幻配色，早已成為潮流人士與水杯控心中的「命定神杯」。更令人心動的是，近期在Amazon Black Friday購物節入手Stanley竟低至5折，而且購買指定Black Friday減價商品滿USD 49 (HKD 381)，即免費配送到香港！想要Jennie同款的粉絲們，正好趁著折扣季把人氣隨行杯帶回家。

即睇Stanley優惠

百年品牌因公關事件再爆紅

Stanley是一個擁有超過百年歷史的美國保溫杯品牌，以耐用與卓越的保溫保冷性能聞名。近年代表作 Quencher H2.0隨行杯，不僅具備大容量、手柄設計與可放入車用杯架的窄底瓶身，還推出多款夢幻配色，成為潮流人士的心頭好。2023 年，一段在TikTok上瘋傳的影片讓Stanley再度爆紅：一名女子的汽車起火，唯一倖存的竟是她的Stanley隨行杯，甚至杯中的冰塊仍未融化。事件引起全球關注，Stanley CEO迅速回應，不僅送出新杯，還大方贈送一輛新車，展現品牌誠意。這場公關事件以極低成本換來數千萬美元的曝光，讓Stanley再次奠定「耐用神杯」的地位。

女子事後拍片分享，片中看到Stanley隨行杯完好無損。（圖片來源：TikTok）

從功能性用品躍升為潮流單品 櫻花粉靚色只需$210

Jennie多次在演唱會後台使用Stanley Quencher，立刻掀起粉絲搶購熱潮。 這款隨行杯更被譽為「白女三件組」之一，在TikTok上#StanleyCup標籤瀏覽量已突破73億次。憑藉女性KOL的推廣與限定色行銷策略，Stanley成功從單純的功能性用品躍升為潮流必備單品。現在正值Amazon Black Friday限時優惠，櫻花粉Quencher H2.0折後只需$210就能入手！其他款式如 IceFlow、Quencher ProTour也有不同程度的折扣。和閨蜜一人一個，滿額即可免費配送到香港，這麼划算的機會，根本沒有理由錯過！

Stanley Quencher ProTour Flip Straw Tumbler with Leakproof Lid 30 oz (Goldenrod Fade)

5折後：$155， 原價：$311

SHOP NOW

Stanley Quencher ProTour Flip Straw Tumbler with Leakproof Lid 30 oz (Goldenrod Fade)

Stanley Quencher H2.0 Tumbler with Handle and Straw 40 oz (Rose Quartz)

6折後：$210， 原價：$350

SHOP NOW

Stanley Quencher H2.0 Tumbler with Handle and Straw 40 oz (Rose Quartz)

Stanley Quencher H2.0 Tumbler with Handle and Straw 40 oz (Rose Quartz)

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Rose Quartz)

75折後：$204， 原價：$272

SHOP NOW

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Rose Quartz)

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Frost)

75折後：$204， 原價：$272

SHOP NOW

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Frost)

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Pistachio)

75折後：$204， 原價：$272

SHOP NOW

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Pistachio)

Stanley AeroLight Transit Bottle 20 oz (Rose Quartz)

75折後：$204， 原價：$272

SHOP NOW

Stanley AeroLight Transit Bottle 20 oz (Rose Quartz)

Stanley Quencher ProTour Flip Straw Tumbler with Leakproof Lid 64 oz (Vivid Violet Fade)

75折後：$262， 原價：$350

SHOP NOW

Stanley Quencher ProTour Flip Straw Tumbler with Leakproof Lid 64 oz (Vivid Violet Fade)

STANLEY Everyday Tumbler 16 oz (Ash)

83折後：$214， 原價：$256

SHOP NOW

STANLEY Everyday Tumbler 16 oz (Ash)

