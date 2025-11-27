焦點

宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排

Stanley杯Black Friday優惠驚見半價！Jennie愛牌水杯，櫻花粉靚色Quencher H2.0折後低至$210

有BLACKPINK Jennie加持的Stanley隨行杯，最近在Amazon Black Friday入手最平低至5折，即睇優惠：

BLACKPINK Jennie不僅是穿搭潮流的指標，她手上的配件也能瞬間掀起全球熱潮！ 其中最受矚目的就是 Stanley Quencher H2.0隨行杯 ——時尚與實用的完美結合，難怪Jennie在演唱會後台都「杯不離手」。Stanley隨行杯擁有強大的保冰保溫功能，搭配多款夢幻配色，早已成為潮流人士與水杯控心中的「命定神杯」。更令人心動的是，近期在Amazon Black Friday購物節入手Stanley竟低至5折，而且購買指定Black Friday減價商品滿USD 49 (HKD 381)，即免費配送到香港！想要Jennie同款的粉絲們，正好趁著折扣季把人氣隨行杯帶回家。

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

即睇Stanley優惠

百年品牌因公關事件再爆紅

Stanley是一個擁有超過百年歷史的美國保溫杯品牌，以耐用與卓越的保溫保冷性能聞名。近年代表作 Quencher H2.0隨行杯，不僅具備大容量、手柄設計與可放入車用杯架的窄底瓶身，還推出多款夢幻配色，成為潮流人士的心頭好。2023 年，一段在TikTok上瘋傳的影片讓Stanley再度爆紅：一名女子的汽車起火，唯一倖存的竟是她的Stanley隨行杯，甚至杯中的冰塊仍未融化。事件引起全球關注，Stanley CEO迅速回應，不僅送出新杯，還大方贈送一輛新車，展現品牌誠意。這場公關事件以極低成本換來數千萬美元的曝光，讓Stanley再次奠定「耐用神杯」的地位。

女子事後拍片分享，片中看到Stanley隨行杯完好無損。（圖片來源：TikTok）
女子事後拍片分享，片中看到Stanley隨行杯完好無損。（圖片來源：TikTok）

從功能性用品躍升為潮流單品 櫻花粉靚色只需$210

Jennie多次在演唱會後台使用Stanley Quencher，立刻掀起粉絲搶購熱潮。 這款隨行杯更被譽為「白女三件組」之一，在TikTok上#StanleyCup標籤瀏覽量已突破73億次。憑藉女性KOL的推廣與限定色行銷策略，Stanley成功從單純的功能性用品躍升為潮流必備單品。現在正值Amazon Black Friday限時優惠，櫻花粉Quencher H2.0折後只需$210就能入手！其他款式如 IceFlow、Quencher ProTour也有不同程度的折扣。和閨蜜一人一個，滿額即可免費配送到香港，這麼划算的機會，根本沒有理由錯過！

Stanley Quencher ProTour Flip Straw Tumbler with Leakproof Lid 30 oz (Goldenrod Fade)

5折後：$155，原價：$311

SHOP NOW

Stanley Quencher H2.0 Tumbler with Handle and Straw 40 oz (Rose Quartz)

6折後：$210，原價：$350

SHOP NOW

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Rose Quartz)

75折後：$204，原價：$272

SHOP NOW

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Frost)

75折後：$204，原價：$272

SHOP NOW

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler with Handle 30 oz (Pistachio)

75折後：$204，原價：$272

SHOP NOW

Stanley AeroLight Transit Bottle 20 oz (Rose Quartz)

75折後：$204，原價：$272

SHOP NOW

Stanley Quencher ProTour Flip Straw Tumbler with Leakproof Lid 64 oz (Vivid Violet Fade)

75折後：$262，原價：$350

SHOP NOW

STANLEY Everyday Tumbler 16 oz (Ash)

83折後：$214，原價：$256

SHOP NOW

相關文章：Hogan斷貨王「餅乾鞋」6折！潮流神鞋Black Friday激減，檀健次同款復古厚底德訓鞋超百搭

Sephora減價75折11.26網店搶先開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜Black Friday優惠2025

Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服

UGG厚底鞋神價再現，Black Friday低至5折後再8折！張員瑛、Jisoo、田小娟爆款毛拖鞋折上折只需$692

