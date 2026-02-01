恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。

Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲

在甜蜜公告中，Stanley與Alina 以親筆手寫信表達真摯情感：「多年以來，首先感謝大家嘅厚愛。由我哋係寂寂無名嘅二人，到依家我哋對未來充滿憧憬，每日都笑住向夢想進發，沿途都有你哋陪伴。」字裡行間充滿對未來的期待。

廣告 廣告

在甜蜜公告中，Stanley與Alina 以親筆手寫信表達真摯情感。

準夫婦二人繼而感謝九年愛情路上陪伴他們的每一位：「今年，我哋倆將會踏入新階段，決定好好成為對方一生嘅課題，成為對方餘生嘅另一半。再一次，由以前到依家，我哋衷心感激每一位家人、戰友、好友，以及一直支持我哋嘅粉絲們。多謝你哋願意見證同陪伴我哋人生每一個階段。未來我哋繼續一齊面對各種挑戰，一齊繼續向夢想目標邁進。」

準夫婦二人繼而感謝九年愛情路上陪伴他們的每一位。

隨文公開的四張照片展露甜蜜。首張是以「We’re Engaged 」為題，照片中Stanley手持婚戒，Alina在旁露出鬼馬俏皮的笑容；第二張「Looks like you’re officially my problem now」，是二人身穿禮服Alina 甜笑依偎在 Stanley 身旁，臉上洋溢幸福光彩；第三張「We’re getting married 」特寫兩人緊握的雙手，Alina 無名指上的訂婚鑽戒閃耀動人，最後一張是兩人的親筆手寫信，為這份喜訊留下最美、最動人的註腳。

Stanley 與 Alina 自 MIRROR 出道初期便公開戀情，九年來感情穩定低調，是演藝圈中著名的模範情侶。從寂寂無名到並肩走向事業高峰，他們的愛情故事一直陪伴著粉絲成長。如今決定攜手共度餘生，各界紛紛送上祝福，期待見證他們人生的下一個美好篇章。