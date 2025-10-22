不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
Starbucks新品｜全新KUROMI x Starbucks®商品系列 指定分店舉行KUROMI見面會
KUROMI化身咖啡師？星巴克香港與 Sanrio 攜手合作，帶領俏皮的 KUROMI 和她的好朋友 BAKU 闖進星巴克的世界，兩個角色一同穿上星巴克的經典綠色圍身，化身星巴克咖啡師。由即日起，推出全新 KUROMI + Starbucks®商品系列，另外更為粉絲舉辦獨一無二的KUROMI「見面會」。
超可愛KUROMI商品系列
由即日起，顧客可於香港及澳門所有的星巴克分店及網上商店購買全新 KUROMI + Starbucks®商品系列。從玻璃杯及隨行杯到卡套及毛公仔都有，每件商品都注入 KUROMI 的俏皮魅力與 BAKU 的夢幻能量，粉絲必入手！
此外，星巴克更為粉絲打造了獨一無二的「咖啡店」體驗——KUROMI「見面會」。參與的粉絲可與 KUROMI 見面拍攝即影即有照片之餘，亦可即場換領飲品、蛋糕(只限即日使用)及獨家 KUROMI + Starbucks 下午茶 2 層架。指定星巴克分店於 11 月 16、23 及 30 日將化身成 KUROMI 的溫馨「咖啡店」。粉絲凡於網上商店購買入場證(港幣$680)，即可獲邀參加 KUROMI「見面會」。
