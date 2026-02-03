【Starbucks】維也納醇滑鮮奶咖啡、醇滑鮮奶抺茶買一送一（即日起至14/02）

Starbucks維也納醇滑鮮奶咖啡系列以及醇滑鮮奶抹茶系列帶嚟暖心滋味，由即日起至2月14日仲有情人節優惠，每日下午6點後惠顧中杯(Tall)或以上，即可享買一送一！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/02/14 下午6點後

地點：Starbucks指定分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso