Starbucks「小熊杯」掀全球搶購潮！eBay驚現千元炒價？更多打卡必備杯子推介：$200買到招財貓掌玻璃杯

這兩天大家的社群平台被一隻「熊」洗版了，這隻顏值極高的Starbucks Bearista玻璃杯，從歐美一路紅到香港，登陸後火速宣告全線Sold Out。這隻小熊究竟有什麼魔力，原本$228的杯子，在eBay等二手交易平台翻倍炒至近千港元？喜歡玻璃杯的朋友們也不用心急，Starbucks及其他網購平台有更多可愛的玻璃杯選擇，即看內文搶購攻略！

軟萌立體設計 讓咖啡時光瞬間療癒

這款杯子之所以能脫穎而出，關鍵在於那充滿設計感的立體Bearista小熊設計，杯蓋則是綠色的毛線帽，不同於以往平面印花的設計，這次帽子部分選用了高質感的矽膠材質，一隻立體且觸感極佳的小熊杯就此誕生！更貼心的是，這款玻璃杯擁有20oz的黃金容量，無論是盛裝冰涼的燕麥奶拿鐵，還是漸層感十足的手搖飲品，剔透的玻璃質地都能完美展現層次感，難怪成為IG最紅的打卡神器。

細節藏在質感裡 拿在手中的不只是杯子

早在美韓兩地推出時已在網上掀起熱議。香港Starbucks緊隨其後引入，迅速引來本地粉絲開售前早早去Starbucks排隊。目前全港門市已正式宣告完售，市面上可謂一杯難求。在eBay等轉售平台上，這款杯子的熱度居高不下，價格隨時跳升至過千港元。除了外型吸睛，小編實際開箱後，覺得小熊杯的質感讓人驚艷。輕巧卻紮實的玻璃杯身，配上可愛的矽膠杯蓋，讓其實用性大增。這不僅僅是一個容器，更像是一個縮小版的當代藝術品。放在辦公桌上，原本枯燥的上班生活瞬間多了一份童趣。

Starbucks「小熊杯」透明時非常可愛！

裝滿黑咖啡顯得非常型格！

eBay炒價不斷上升

錯過了小熊杯？這五款「高顏值」玻璃杯同樣值得入手！

雖然「小熊杯」目前一貨難求，但市場上其實還有不少質感爆棚的選擇。如果您追求的是那份剔透的夏日感，Starbucks官網仍有幾款隱藏好物：「16oz Under the Sea 玻璃冷飲杯」擁有夢幻海洋圖案，最適合飲用冰咖啡；而貓奴們絕對不能錯過「15oz貓爪玻璃杯」，倒入牛奶後的肉墊造型簡直療癒。

如果您更喜歡小眾產品質感，Pinkoi上這幾款獨家設計更是不容易撞款！「Funnel 漏斗玻璃杯」杯身多巴胺配色印花盡顯藝術質感，讓大家每次喝水都有好心情。「miffy透明吸管刻度玻璃杯」簡約弧形線條手感超好，是miffy迷的必備收藏。「達摩玻璃可樂杯」：濃厚的復古氛圍，喝什麼都會感覺好運滿滿。

Funnel漏斗玻璃杯

海底玻璃凍杯

招財貓掌玻璃杯

