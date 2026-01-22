專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
Starbucks「小熊杯」掀全球搶購潮！eBay驚現千元炒價？更多打卡必備杯子推介：$200買到招財貓掌玻璃杯
買唔到都要睇！質感滿分、打卡一流Bearista玻璃杯，即看內文：
這兩天大家的社群平台被一隻「熊」洗版了，這隻顏值極高的Starbucks Bearista玻璃杯，從歐美一路紅到香港，登陸後火速宣告全線Sold Out。這隻小熊究竟有什麼魔力，原本$228的杯子，在eBay等二手交易平台翻倍炒至近千港元？喜歡玻璃杯的朋友們也不用心急，Starbucks及其他網購平台有更多可愛的玻璃杯選擇，即看內文搶購攻略！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
軟萌立體設計 讓咖啡時光瞬間療癒
這款杯子之所以能脫穎而出，關鍵在於那充滿設計感的立體Bearista小熊設計，杯蓋則是綠色的毛線帽，不同於以往平面印花的設計，這次帽子部分選用了高質感的矽膠材質，一隻立體且觸感極佳的小熊杯就此誕生！更貼心的是，這款玻璃杯擁有20oz的黃金容量，無論是盛裝冰涼的燕麥奶拿鐵，還是漸層感十足的手搖飲品，剔透的玻璃質地都能完美展現層次感，難怪成為IG最紅的打卡神器。
細節藏在質感裡 拿在手中的不只是杯子
早在美韓兩地推出時已在網上掀起熱議。香港Starbucks緊隨其後引入，迅速引來本地粉絲開售前早早去Starbucks排隊。目前全港門市已正式宣告完售，市面上可謂一杯難求。在eBay等轉售平台上，這款杯子的熱度居高不下，價格隨時跳升至過千港元。除了外型吸睛，小編實際開箱後，覺得小熊杯的質感讓人驚艷。輕巧卻紮實的玻璃杯身，配上可愛的矽膠杯蓋，讓其實用性大增。這不僅僅是一個容器，更像是一個縮小版的當代藝術品。放在辦公桌上，原本枯燥的上班生活瞬間多了一份童趣。
錯過了小熊杯？這五款「高顏值」玻璃杯同樣值得入手！
雖然「小熊杯」目前一貨難求，但市場上其實還有不少質感爆棚的選擇。如果您追求的是那份剔透的夏日感，Starbucks官網仍有幾款隱藏好物：「16oz Under the Sea 玻璃冷飲杯」擁有夢幻海洋圖案，最適合飲用冰咖啡；而貓奴們絕對不能錯過「15oz貓爪玻璃杯」，倒入牛奶後的肉墊造型簡直療癒。
如果您更喜歡小眾產品質感，Pinkoi上這幾款獨家設計更是不容易撞款！「Funnel 漏斗玻璃杯」杯身多巴胺配色印花盡顯藝術質感，讓大家每次喝水都有好心情。「miffy透明吸管刻度玻璃杯」簡約弧形線條手感超好，是miffy迷的必備收藏。「達摩玻璃可樂杯」：濃厚的復古氛圍，喝什麼都會感覺好運滿滿。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 19 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英見證女兒碩士一級榮譽畢業 網民激讚與女兒似姊妹
前太陽娛樂文化老闆周焯華（洗米華）入獄後，其太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）變得低調，又作出新嘗試，與朋友創業賣養生湯。洗米嫂閒時都會喺社交平台分享生活與健身日常；日前，大晒多張大女周梓潼（Virginia）英國碩士畢業照，寫道：「碩士畢業喇！又靚又叻！繼續努力keep going! We are loving you and supporting you always」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱
胡杏兒近年雖然長駐大陸拍劇搵真銀，但一有假期就會回港陪老公，實行孖住老公撐枱腳夠晒Sweet！日前胡杏兒在其個人社交平台Instagram發帖文表示與老公一齊拍住拖食雲南米線，更大讚係最近食過最好食的米線，夠晒熱！想知道邊間雲南米線咁吸引胡杏兒回港捧場？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 53 分鐘前
Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備
當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
川普轉發帖文：威脅不是來自俄羅斯、中國
據《紐約時報》報導，美國總統川普周二（20 日）在社交平台 Truth Social 轉發一則帖子，這則帖子提到真正的威脅不是來自俄羅斯和中國。鉅亨網 ・ 3 小時前
特朗普宣布就格陵蘭問題達框架協議 撤消對歐洲8國關稅
美國總統特朗普週三 (21 日) 表示，在就格陵蘭相關議題與北約達成初步共識後，將不再對部分歐洲推動原定 2 月 1 日生效的關稅措施，相關發展也帶動市場情緒回穩。鉅亨網 ・ 4 小時前
搏收購失敗 土瓜灣71年「廢墟」斷供淪銀主盤 7年前150萬買入 今午290萬開拍
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 22 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 1 天前
碧咸大仔Brooklyn與父母決裂！伴愛妻住洛杉磯8千萬豪宅
英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn）和美國富家千金妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）結婚4年，婚後屢次傳出與父母家人關係緊張，Brooklyn近日發長文揭開與父母不和的內幕，指父母想破壞其婚姻，並直言絕不會跟父母和解，事件引起全球關注。更多消息：開箱碧咸父子美國巨宅 大仔Brooklyn呻：出身無得揀Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅Brooklyn與Nicola Peltz早前曬出在洛杉磯豪宅拍下的親密合照，背景是城市天際線，兩人同坐一把椅子擁吻，配文 「我的女孩」盡顯甜蜜，似乎未受家族紛爭影響。 二人早在2021年，已斥資1,050萬美元（約8,140萬港元），購入位於美國加州洛杉磯比華利山（Beverly Hills）豪宅作為愛巢。 這座豪宅於2020年落成，佔地逾7,000平方呎，樓高兩層，設有5間睡房及5個洗手間，並配有游泳池、SPA水療設施、蒸氣桑拿房、酒窖、燒烤區、按摩室及健身房等，可媲美小型高級酒店。 全屋設計風格走簡約現代路線，以白色為主調，並採用大量落地玻璃窗，將陽28Hse.com ・ 15 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限21/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、道地極品烏龍茶 $5、多多芝麻糊 $10！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
歐聯話題 ｜曼城恥辱性敗仗 球員補鑊向遠征球迷回水
英超班霸曼城在歐聯作客，以1比3慘敗挪威球隊博德基林莫腳下，成為英格蘭大新聞。根據《每日郵報》報道，曼城球員為彌補球隊這恥辱性敗仗，決定向隨隊遠征的球迷退還門票費用，以作補償。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天頌苑保安變「人肉CCTV」 開工胸口夾Cam錄影收音 網民：咁過年點收利是？
天水圍居屋天頌苑近日向住戶發通告，指為提升屋苑保安質素，保安人員將開始使用「音視頻紀錄儀（Body Worn Video Cameras）」，即類似警方「隨身攝錄機」的裝置，可同時錄影及收音，用作記錄現場情况。通告在網上流傳後引起討論，有人支持稱可保障前線保安「自保」及處理糾紛時留證；亦有聲音憂慮私隱及實際成效，形容保安變相成為「人肉 CCTV」。28Hse.com ・ 15 小時前
7-Eleven印花2026｜Sanrio x Rody開運不倒翁登場！必搶隱藏版閃爍Kuromi/APP限定郁郁耳Cinnamoroll/換購攻略
農曆新年將至，想為家居增添好運氣？7-Eleven（7仔）今年新春放大招！宣佈與兩大超人氣品牌 Sanrio characters 及 Rody 跳跳馬 聯乘，於 2026年1月21日 起推出全新的「開運不倒翁公仔系列」。全套系列集結 Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll 等 6 大角色，化身圓碌碌的達摩不倒翁，寓意「搶閘過馬年」！ 文中即睇隱藏版款式及詳細換購攻略，新年必儲！Yahoo Food ・ 1 小時前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美伊互嗆暗殺元首 川普：伊朗若敢 必從地球消失
（法新社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天再次警告，若伊朗真的成功暗殺美國領袖，那麼伊朗將會「從這個世界上被?法新社報導，在一場劍拔弩張的口語交鋒中，美國與伊朗相互警告，若自己國家元首遭到暗殺，將不惜大動干戈。法新社 ・ 19 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 1 天前