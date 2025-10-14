Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Starbucks萬聖節限定系列開賣！多款可愛怪誕商品 星巴克熊變黑貓、幽靈咖啡杯、紫薯鮮奶咖啡

萬聖節快來到！Starbucks也帶來一系列秋日驚喜，可愛的星巴克熊化身成為黑貓、生動表情的幽靈咖啡杯、漸層黑色設計的不鏽鋼隨行杯必定成為這個秋季必搶之物！除此之外，萬聖節限定的飲品和食物也很值得一試，咖啡師用心調製的紫薯鮮奶咖啡、紫薯鮮奶烏龍茶、木乃伊牛角包，以及怪獸曲奇 ，甜蜜口感和搞怪造型非常應節，適合想感受節日氣氛時享用。

萬聖節限定紫薯鮮奶、古靈精怪造型甜點

紫薯的香甜滋味很搭秋天氣氛，Starbucks的萬聖節限定帶來兩款紫薯飲品。愛咖啡的朋友可以選擇紫薯鮮奶咖啡，不愛咖啡卻愛手搖飲的朋友可以選擇紫薯鮮奶烏龍茶，兩款都配有麻糬粒粒。前者除了咖啡和紫薯的味道，還額外加入了解膩的清新檸檬；而紫薯鮮奶烏龍茶口感順滑，茶味回甘，每一口的口感味道都非常豐富。而食物方面帶來兩款可愛造型的甜品，木乃伊牛角包為濃郁又甜美的士多啤梨醬與朱古力味，花生醬朱古力曲奇底的怪獸曲奇可愛到捨不得吃掉！

紫薯鮮奶系列飲品

怪獸曲奇、木乃伊牛角包

Stanley聯名隨行杯以及萬聖節限定商品

這次Stanley和星巴克的聯名實在太夢幻啦！有兩款全新隨行杯登場，以夢幻的紫色與奶油白為主色調，設計不但超級吸睛，而且超實用，陪大家隨時隨地享受最愛的飲品。還有10款可愛又有點古怪的商品 ，讓大家的咖啡時光充滿魔法，例如化身成全新黑貓造型的星巴克熊、優雅又帶點小神秘感的幽靈咖啡杯、放進凍飲就會變色的女巫黑貓凍杯，及搭配幽靈飲管配飾的不鏽鋼凍杯等，給大家滿滿的萬聖節驚喜。

星巴克熊變黑貓

STANLEY聯名隨行杯

10款可愛又有點古怪的商品

女巫黑貓凍杯

