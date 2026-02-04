市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
Starbucks買一送一｜全線分店適用！抹茶控最愛鮮奶抹茶都有 呢個時段去飲最抵
大家最愛的維也納咖啡、抹茶鮮奶都有份，放工必飲！即看內文：
迎接2026情人節，Starbucks星巴克驚喜推出窩心分享優惠，由即日起至2月14日推出買一送一！今次優惠不止有咖啡控最愛、口感細膩的「維也納醇滑鮮奶咖啡」，連平時極少做優惠的「醇滑鮮奶抹茶」都開放優惠。無論係想同另一半放閃，定係同同事「開心Share」都得，即看內文優惠時間詳情！
情人節限定 18:00後買一送一
由2026年2月1日至2月14日，每日18:00至分店關門時間，只要親臨Starbucks分店購買Tall Size或以上之指定手調飲品，即享買一送一優惠。今次精選的「維也納醇滑鮮奶咖啡」，入口即溶的綿密奶泡配上濃郁咖啡香，就好似融入浪漫氛圍；而「醇滑鮮奶抹茶」則選用優質抹茶粉，每一口都充滿清新茶味與鮮奶的醇厚，係抹茶控不可錯過的首選。
全線分店適用！無需Coupon直接買
這次優惠最方便的是全線分店均適用！只要在優惠時段親臨任何一間 Starbucks 分店，無需下載優惠券或會員認證，即買即享優惠。 無論你在哪區收工或食飯，都能輕鬆買到，真正的「梗有一間喺左近」！
燒味飯陷阱 叉燒飯竟達1000卡？營養師教路做多「這一步」激減225卡 減肥照食也無妨｜營養師Audrey Tam

一句「燒鵝都dope」，令港人至愛的「燒味飯」再成熱話！肥叉、燒肉、鵝髀，雙拼再加杯凍檸茶…食指大動的同時卻暗藏「高卡高脂高鈉」陷阱！以一般成人每日攝取2000卡路里為例，一碟燒味飯的熱量已差不多佔了所需的一半。既然不健康，難道真的要從此戒食？其實只要懂得「避重就輕」，一樣可以食得開心又健康！
