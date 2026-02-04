Starbucks買一送一｜全線分店適用！抹茶控最愛鮮奶抹茶都有 呢個時段去飲最抵

迎接2026情人節，Starbucks星巴克驚喜推出窩心分享優惠，由即日起至2月14日推出買一送一！今次優惠不止有咖啡控最愛、口感細膩的「維也納醇滑鮮奶咖啡」，連平時極少做優惠的「醇滑鮮奶抹茶」都開放優惠。無論係想同另一半放閃，定係同同事「開心Share」都得，即看內文優惠時間詳情！

情人節限定 18:00後買一送一

由2026年2月1日至2月14日，每日18:00至分店關門時間，只要親臨Starbucks分店購買Tall Size或以上之指定手調飲品，即享買一送一優惠。今次精選的「維也納醇滑鮮奶咖啡」，入口即溶的綿密奶泡配上濃郁咖啡香，就好似融入浪漫氛圍；而「醇滑鮮奶抹茶」則選用優質抹茶粉，每一口都充滿清新茶味與鮮奶的醇厚，係抹茶控不可錯過的首選。

全線分店適用！無需Coupon直接買

這次優惠最方便的是全線分店均適用！只要在優惠時段親臨任何一間 Starbucks 分店，無需下載優惠券或會員認證，即買即享優惠。 無論你在哪區收工或食飯，都能輕鬆買到，真正的「梗有一間喺左近」！

鮮奶抹茶

維也納醇滑鮮奶咖啡

Starbucks Coffee（圖片來源：getty images）

