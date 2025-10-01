Starlink 為颱風重創的菲律賓省份帶來改變

菲律賓資訊與通訊技術部（DICT）正在利用 Starlink 為受嚴重熱帶風暴 Opong（國際名稱 Bualoi）影響的馬斯巴特市提供連接服務。這場熱帶風暴重創了該省，當地的通訊網絡幾乎癱瘓。為了提升連接性，DICT 部長亨利·阿古達（Henry Aguda）於上周一前往該省，評估互聯網和通訊基礎設施，並提供了 10 部額外的 Starlink 衛星單元，旨在加強緊急響應和恢復該地區的數位訪問。阿古達在訪問期間與馬斯巴特省省長理查德·科（Richard Kho）會面，並與電信代表檢查了省府辦公室、免費充電站及居民的 Wi-Fi 連接點，根據菲律賓新聞局的報導。

根據 DICT 代理官員瑞秋·安·格拉巴多（Rachel Ann Grabador）的說法，在颱風過後，該省已經部署了三部 Starlink 單元、10 個路由器和一個 2kW 太陽能供電站。這些單元已安裝於馬斯巴特機場的通訊塔和馬斯巴特省醫院的行政辦公室等重要設施上。馬斯巴特省醫院的太陽能衛星互聯網接收器於 2025 年 9 月 30 日安裝完成。

變革性技術

憑藉其全球覆蓋率和在偏遠地區提供高速互聯網連接的能力，Starlink 成為自然災害後最有效的通訊解決方案。其低成本套件能提供快速的互聯網速度，且便於攜帶，方便在受自然災害影響的地區迅速部署。根據 Space.com 的報導，截至 2025 年 9 月 25 日，現有 8,475 顆 Starlink 衛星在軌運行，其中 8,460 顆正常工作。最初，SpaceX 向國際監管機構提交的文件中計劃在低地球軌道部署約 4,000 顆 Starlink 衛星，但隨著時間推移，計劃中的衛星數量已增至 42,000 顆，以實現全球全面連接。

在面對災難時，Starlink 不僅能夠快速恢復通訊，還能為社區帶來持久的數字基礎設施，這不僅有助於應對當前的挑戰，還為未來的發展提供可能。這種創新技術的運用，展示了科技如何在危機中發揮關鍵作用，並為建立更強大、更具韌性的社區奠定基礎。透過不斷的創新，Tesla 和 SpaceX 等公司正為全球的數位化進程注入新的活力，並持續推動市場的正面發展。

