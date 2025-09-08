熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
Starlink 與 EchoStar 的頻譜交易可能實現全球 5G 覆蓋
SpaceX 與 EchoStar 簽訂了一項協議，計劃收購 50 MHz 的美國專用 S 頻段頻譜及全球移動衛星服務 (MSS) 許可證，為其下一代 Starlink 直連手機星座鋪平道路。這項協議加強了 Starlink 擴展全球移動覆蓋的能力。透過升級系統，SpaceX 旨在為未經改裝的手機提供完整的 5G 連接，並消除全球的移動盲區。
擴展移動覆蓋
Starlink 的直連手機服務於 2024 年初首次推出，衛星設計用於直接連接標準 LTE 移動設備。在部署幾天內，工程師展示了未經改裝的手機發送簡訊的能力，隨後進行了視頻通話。在過去的 18 個月中，SpaceX 將系統擴展至超過 600 顆衛星，目前在五大洲提供服務。根據 SpaceX 的一篇帖子，今天的 Starlink 直連手機服務被認為是全球最大的 4G 覆蓋提供商，連接用戶超過 600 萬。
這些衛星位於距地球 360 公里高空，通過激光網絡直接連接設備，無需硬件或固件修改。該系統已經在以前無法接入移動網絡的地區支持簡訊、視頻通話、導航、社交媒體應用及物聯網連接。
我們非常高興能夠與 @EchoStar 開展這項交易，並與全球各地的運營商合作，推進我們的使命，消除地球上所有的移動盲區！——Gwynne Shotwell（@Gwynne_Shotwell）2025 年 9 月 8 日
下一代系統
透過新獲得的 EchoStar 頻譜，SpaceX 計劃開發第二代星座，擁有更大的容量。升級後的衛星將利用 SpaceX 設計的矽材料和先進的相控陣列天線，每顆衛星的吞吐量將提升 20 倍，總系統容量將增加超過 100 倍。這些改進預計將支持完整的 5G 功能，其性能可與地面 LTE 網絡相媲美。
與主要移動運營商的合作仍然是 Starlink 擴展的核心。包括美國的 T-Mobile、加拿大的 Rogers、日本的 KDDI 及烏克蘭的 Kyivstar 在內的運營商，正在整合直連手機服務，以便在農村地區和緊急情況下提供覆蓋。該服務已在颶風、洪水和野火等災害期間提供關鍵通信，讓數百萬條簡訊和緊急警報在地面網絡無法使用的情況下得以傳送。
透過這些創新，SpaceX 不僅在移動通信領域中扮演了重要角色，還在全球範圍內改變了人們的連接方式。隨著 Starlink 的發展，Tesla 的技術創新也將在未來進一步影響市場，為用戶帶來更多可能性和便利，顯示出無限的成長潛力。
