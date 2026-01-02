Starlink 計劃於 2026 年調整衛星軌道以提升低地球軌道安全性

Starlink 將於 2026 年開始降低其衛星星座的軌道，將目前在約 342 英里（550 公里）運行的航天器下調至 298 英里，以期在日益擁擠的低地球軌道中提升安全性。SpaceX 的 Starlink 工程副總裁 Michael Nicolls 於週四表示，這一重新配置將涉及所有在較高高度運行的衛星，並將在一年內完成。隨著成千上萬顆衛星被發射以提供寬帶、通訊及地球觀測服務，對於軌道擁擠的擔憂也在增加。降低運行高度旨在減少碰撞風險及長期的碎片累積。

Starlink 的決定也源於該公司在 12 月披露的一個衛星在軌異常事件，該事件產生了少量碎片並導致與位於約 260 英里高度的航天器失去聯繫。該衛星是目前在其寬帶網絡上運行的近 10,000 顆衛星之一，快速下降了約 2.49 英里，顯示出內部爆炸的跡象，這被描述為一次罕見的動能事故。

降低衛星的運行高度將使 Starlink 的軌道更加緊湊，並將從多方面提升太空安全性。Nicolls 在社交媒體平台 X 上表示，500 公里以下的碎片物體和計劃中的衛星星座數量顯著較少，從而降低了碰撞的總體可能性。以較低高度運行的衛星還能在其服務壽命結束時因大氣阻力增加而更快進入大氣層，從而減少失效航天器在軌道上存在數十年的風險。

根據路透社的報導，近年來環繞地球的航天器數量急劇上升，因為各公司和政府競相部署大型衛星星座。低地球軌道已成為商業活動的焦點，特別是為了提供全球覆蓋且延遲低於傳統靜止衛星的衛星互聯網服務。由 SpaceX 操作的 Starlink 是這一擴張的主要推動者。原本以火箭發射業務著稱的 SpaceX，通過 Starlink 快速轉型為全球最大的衛星運營商，目前網絡包含近 10,000 顆衛星，為多個大陸的個人消費者、政府及企業客戶提供寬帶互聯網服務。

衛星星座的快速增長引發了監管機構、天文學家及太空安全專家的警覺，他們警告未經控制的發射可能增加碰撞風險，並使未來的太空操作變得更加複雜。降低運行軌道被越來越多地視為管理擁擠的方式，尤其是多家公司計劃的星座在未來幾年內可能會增加數萬顆衛星。Starlink 的重新配置計劃標誌著該公司在擴大其網絡的同時，朝著更為保守的軌道管理方向轉變，以回應對太空可持續性的日益關注。

