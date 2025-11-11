超市雙11優惠合集！
Steam為何能成功？《柏德之門3》發行總監：因它不是被股東束縛的爛服務
最近有新調查指出，高達 72% 的遊戲開發者認為，Steam 在 PC 遊戲市場上擁有壟斷地位，但並非法律意義上的壟斷。而《柏德之門3》開發商 Larian Studios 的發行總監 Michael Douse，就對此分享了他個人的看法。
Michael Douse 在個人 X（推特）上簡單的轉發消息，提到 Steam 之所以能主宰 PC 遊戲市場，關鍵在於它不是被上市公司績效指標（KPI）所束縛的「爛服務」，讓許多網友認同。畢竟 Steam 從來不會花錢去買獨佔，而是專注於提供優秀的玩家體驗，早在 10 多年前就開始提供文字評論、大量且便宜的促銷活動，不論是針對開發者或是玩家，服務都非常的完善。
許多網友評論也指出，Steam 的成功與其母公司 Valve 至今仍為私人公司有密切關係。由於不需要對公開市場的股東負責，Valve 能夠避免陷入「利潤無限增長」的壓力，從而更能專注於長期的使用者體驗和服務。但這也引來玩家和開發者擔心，一旦 Valve 創辦人 Gabe Newell 離世或公司上市，Steam 可能會為了追求短期財報表現而犧牲現有的優秀服務，步上許多大型企業劣化的後塵，甚至 Douse 也說：「沒有 Gabe 的世界讓人感到恐懼」
