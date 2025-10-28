Steam紳士玩家掏錢最乾脆！研究發現「大人的遊戲」願望清單轉化率最高

Steam 上許多遊戲除了預購數量外，另一個最重要的數字就是「願望清單」，它不只是能讓開發者知道有多少對遊戲有興趣的潛在客戶，更能在遊戲發售、特價時第一時間通知玩家，所以這也是為何許多開發商都會要求玩家，在遊戲上架 Steam 上第一時間加入願望清單。然而有趣的是，當玩家把遊戲加入願望清單後，遊戲推出時，實際會購買的玩家，居然是紳士們最愛的 NSFW 瑟瑟遊戲類型最多。

沒想到紳士們的轉化率這麼高。（圖源：Steam）

根據遊戲產業研究機構 GameDiscoverCo 發表的一份報告，分析了 Steam 平台上「願望清單」和「實際銷售量」之間的轉化率關係，遊戲為在 2024 年 9 月到 2025 年 9 月間，所有被分析的遊戲至少擁有 25,000 個玩家加入願望清單。而報告中最引人注目的發現，莫過於 NSFW 遊戲類型的驚人表現。這類遊戲在所有類別中擁有最高的願望單轉化率，成為拉高整體平均值的異常值。

廣告 廣告

報告中，分析師 Simon Carless 解釋，這背後的原因在於 NSFW 遊戲的受眾雖然偏向小眾，但卻是一群「核心玩家」，他們對特定的內容有非常高度的忠誠度與購買意願，傾向把興趣直接轉化為實際行動。反過來刪除 NSFW 遊戲後，轉化率瞬間從 0.15 降低到 0.14（相當於每 100 位將遊戲加入願望單的玩家中，約有 14 位真的會購買）。這代表 Steam 平台分眾市場的潛力，就算類型非常的小眾，但只要能精準抓住客群的需求，同樣能在激烈的競爭中獲得出色的銷售成績。

其他方面，有許多原因會明顯明顯影響願望清單的轉化率。其中，「玩家的評價」就是關鍵指標之一，首週銷量排行前 20 名的遊戲，Steam 玩家評價平均好評率高達 91%，而排行墊底的 20 款遊戲，平均好評僅有 67%。另一個則是宣傳期的長度，銷量最頂尖的多款遊戲，在商店頁面上架後到正式發售，平均僅等待了 214 天，反觀表現差的遊戲則長達 411 天，太長的等待時間可能會消磨掉玩家的熱情。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk