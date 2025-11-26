珠海長隆飛船酒店買2送2
Steam賺爆了！V社336人一年拚出160億美元營收 人均產值狠甩蘋果、微軟
知名遊戲公司 Valve 旗下擁有多款熱門遊戲，像是《CS2》（絕對武力2）、《DOTA2》、《戰慄時空》系列等，更是全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 的母公司。讓人難以想像的是，他們不只沒有成為上市公司，內部也僅有 300 多名員工，可見公司效率非常之高。而最近，一份分析報告指出，Valve 在 2025 年的營運表現再創高峰，預估全年總營收超過 160 億美元。
數據分析公司 Alinea Analytics 最新報告中指出，Valve 最讓人驚訝的不只是營收金額，而是他們誇張的人力運用效率。數據顯示，Valve 目前員工總數僅約 336 人，換算下來，平均每位員工為公司帶來的營收貢獻高達 5,000 萬美元（約新台幣 15.72 億元），這恐怖的人均產值，讓 Valve 超越了全球大多數的企業。
而和其他科技巨擘相比，這更凸顯了 Valve 在獲利能力上的統治地位。比較之下，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）或 Meta（Facebook）等傳統科技龍頭的員工平均營收貢獻，大多數都是落在 200 萬到 300 萬美元之間，全球只有少數如 Tether 等加密貨幣相關企業能在該數據上超越 Valve。
當然，造就出這台「超級印鈔機」的最大主因，就是 Valve 旗下的 Steam 平台。Alinea Analytics 分析指出，光 Steam 平台本身就貢獻了約 162 億美元的營收，再加上《CS2》和《DOTA2》等自家遊戲的微交易收入，以及 Steam Deck 硬體等，就能讓公司能在維持極精簡人力結構的同時，創造出巨大的利潤，且還因為是私人公司而不需要對股東負責。
