Steam 12 月狂賺 16 億美元！老遊戲《底特律：變人》一折特價賣爆意外衝榜

根據國外數據分析公司 Alinea Analytics 報告顯示，Steam 12 月創造了高達 16 億美元的可怕收入，比之前同期成長超過 22%，除了有國外話題性高的《Arc Raiders》特價帶動銷量外，在銷量排行中還有一款意外的遊戲進榜，那就是《底特律：變人》。

這款被不少玩家譽為電影式互動遊戲最棒的作品（圖源：底特律變人）

《底特律：變人》是由 Quantic Dream 所開發的電影式互動遊戲，在 Steam 獲得壓倒性好評的成績，不少玩家體驗過後都認為是這類互動式遊戲的頂點、神作存在。而在剛結束的 Steam 冬季特價中，《底特律：變人》也祭出了首次的「一折特價」，台灣玩家只要不到 100 元的價格就能入手，讓銷量直接衝上接近 100 萬套的數量。

而這個特價策略也很明顯湊效，Steam 的同時上線人數也創下平台新高，25,615 的人數甚至是當初登上 Steam 的三倍。目前遊戲已經恢復為原價 990 元，如果錯過的玩家不妨先加進願望清單，等待下次再進入一折就趕快下手吧！