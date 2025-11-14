Steam Deck 2還要再等等！Valve：效能沒「世代級」躍進絕不推出

Valve 最近公開了一系列 Steam 新硬體，但其中並不包含掌上遊戲機 Steam Deck 的繼任者 Steam Deck 2。而根據 Valve 官方人員的說法，新一代的 Steam Deck 要等到晶片技術有「世代級」的效能躍進後才會推出，因此玩家可能還要多等上幾年。

距離初代推出已經 4 年時間了。（圖源：Steam Deck）

根據外媒 IGN 報導，Valve 軟體工程師 Pierre-Loup Griffais 表示，公司對於只提升 20% 或 30% 的效能增長並不感興趣，他們追求的是一次真正有感的世代跨越。目前市場上的系統單晶片（SoC）還無法滿足 Valve 對次世代效能，以及電池續航力平衡的高標準要求，這也是為什麼沒有繼續推出 Steam Deck 2 的主要原因。

雖然距離第一代 Steam Deck 問世已經問世 4 年，但 Valve 仍透過推出 OLED 版本，以及與第三方硬體商合作等方式，來維持其在掌機市場的影響力。另外，這次的硬體發表會中，Valve 推出了採用 ARM 架構晶片的新款 VR 頭戴顯示器，引起了外界對 Steam Deck 2 是否會轉向 ARM 平台的猜測，但 Valve 官方並沒有證實這說法，對於 Steam Deck 2 何時能問世，玩家們還需要耐心等待之後的消息。

