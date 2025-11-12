Steam Frame 頭戴裝置降臨：「串流優先」但亦可獨立運作、440g 舒適配戴、專屬 6DoF 控制器

除了 Steam Machine 和新款 Steam Controller 以外，Valve 今天還發佈了籌備已久的頭戴裝置 Steam Frame。這是一款「以高品質串流為優先」的產品，不過配合 Snapdragon 8 系列處理器、16GB 記憶體和 SteamOS，它也支援 VR 和非 VR 遊戲的獨立運作模式。廠方為這款裝置配備了即插即用的 6GHz 無線轉接器，能基於雙頻無線電提供出色的串流效果（一個頻道用於串流音訊和視訊，一個頻道用於 Wi-Fi）。除此之外，Steam Frame 也具備注視點串流優化功能，可以基於低延遲的眼動追蹤資料，在玩家雙眼注視之處顯示最佳效果。

Steam Frame 雙側各有 2,160 x 2,160 LCD 顯示，配合自訂 Pancake 晶片可實現 110 度視野，同時有 72-144Hz 更新率。除眼動追蹤用的內側雙相機外，機身外側還有 4 顆單色相機用於追蹤，另外 Valve 也準備了紅外線模組以應對黑暗環境。裝置支援 Wi-Fi 7 和藍牙 5.3，配有 16GB RAM、最高 1TB UFS 儲存且支援 microSD 卡擴充。在結構上它分為前側的核心模組與後側的頭部調整帶，兩者重量分別為 185g 和 245g，機體總重約 440g。其中調整帶內裝有雙揚聲器和 21.6Wh 後置電池，續航力未知，有 USB-C 2.0 用於 45W 充電和數據傳輸。

Steam Frame Controller

至於配套的 Steam Frame Controller 控制器，則能實現 6DoF 自由度並支援慣性測量。除體感操控外，它上面方向鍵、ABXY 鍵、搖桿、扳機和肩部按鍵齊備，無論 VR 還是非 VR 場景都盡在掌握。控制器的續航力約為 40 小時，採用 AA 電池便於隨時「回血」。和其它今天公佈的新品一樣，Steam Frame 的價格也是未知，能確定的只有 2026 年初上市。

