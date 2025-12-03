Steam Machine最終定價有望成玩家救星？全球PC市場記憶體漲幅破500%而且漲價潮恐繼續下去！

通常而言，對於 PlayStation、XBOX 這樣的遊戲主機來說，Sony 與微軟往往能夠因為 PS Plus、XBOX Games Pass 等訂閱服務，或者用第一方遊戲來吸引玩家花錢購買而獲得利潤，因此遊戲主機本體往往可以賣得更便宜，甚至要「貼錢賣主機」都沒關係，讓玩家用便宜價格入手主機後再在其他地方賺回來。不過，對於旗下擁有全球最大 PC 遊戲平台 Steam 的遊戲巨頭 Valve 來說完全不同，他們想透過反映「真實硬體成本」來進行新 Steam Machine 主機的定價，因此也可以預期這台新主機相比過去的遊戲主機就會賣更貴了。只是，如果 Steam Machine 的訂價在目前的記憶體漲價潮之前已經確定的話那就很划算了，因為目前全球 PC 市場的記憶體售價已經漲了 5 倍之多。

(Credit:Steam)

廣告 廣告

由於全球生成式 AI 市場的爆炸性成長，許多為了 AI 建立的新資料中心正在瘋狂收購全球的記憶體與 SSD，這也直接導致全球 PC 市場的記憶體與 SSD 價格瘋漲的浪潮現在還看不到鏡頭。根據外媒統計，最近一段時間以來全球的記憶體價格已經上漲 5 倍，SSD 價格則是翻倍成長，整體漲幅甚至超越了黃金的上漲速度，也讓遊戲玩家們現在想要組一台個人遊戲 PC 更不容易了。至於台灣市場，參考原價屋的售價顯示，最新的 DDR5 記憶體漲幅也高達 2 到 3 倍。

而對此，遊戲巨頭 Epic Games 的 CEO Tim Sweeney 就透過 X 擔心，全球記憶體等電腦零組件的漲價對於 PC 遊戲市場的影響可能會很久，因為現在也有許多消息傳出，稱 AI 資料中心已經買下記憶體廠商明年、甚至後年的產能，如此一來也一定會對個人消費市場的 PC 零組件產生排擠效應，讓玩家們更難買到。

也因此，Steam Machine 最後會如何進行主機定價就值得玩家關注了，如果 Steam Machine 是依照這次記憶體漲價潮之前的 PC 市場零組件價格決定售價，那麼或許在漲價潮之下就會是玩家們一個還不錯的選擇，而且至少買了之後能夠暢玩 Steam 上的遊戲，不用擔心要升級記憶體等零組件卻因為價格問題下不了手。但如果 Steam Machine 的主機參考定價在這次漲價潮之後才確定，那麼玩家們到時候可能就會看到史無前例的天價遊戲主機了。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk