Steam Machine確認比主機還貴？不會犧牲利潤拼價格，Valve解釋為什麼

Valve 從今年 11 月正式公開 Steam Machine 後，許多玩家都在關注其售價，但目前來看，很可能不會像是遊戲主機那樣便宜的虧本販售。而最近，Valve 正式回應了關於 Steam Machine 的定價疑慮，確認不會為了壓低價格而犧牲利潤，而是具有競爭力的價格。

針對具體的價格區間，Valve 員工 Lawrence Yang 和 Pierre-Loup Griffais 在接受 SkillUp 的訪談時解釋定價策略，指出玩家自己購買零組件並組裝出一台效能基本相同的電腦，那這就是他們設定的價格範圍。

並且直言官方的目標是提供一個「划算」（Good Deal）的買賣，但這個價格是建立在反映硬體真實成本的基礎上，而不是靠著補貼所創造的人工低價。談話中，Griffais 也明說 Valve 不會像是遊戲主機一樣貼錢：「它更符合你對目前 PC 市場的期望」

所以別期待 Steam Machine 會出現類似家用主機那樣的超低定價。Griffais 強調，Steam Machine 的產品定位更像是一台方便、體積精巧且效能強大的開放式 PC，只需要坐在沙發上，按下手把按鈕，主機就會像你所想的那樣亮起來。

