SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless 多平台電競耳機創新低，HK$2,050 直送香港｜Amazon Prime Day 2025
配有專屬控制基站，雙電池續航力最多 44 小時。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
秋季 Prime Day 期間，SteelSeries 旗下熱門的 Arctis Nova Pro Wireless 多平台無線電競耳機刷新了歷史低價，現在你只要花 US$264（約 HK$2,050）便能免運費入手這款適用 PS、PC、Switch 的版本。
SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless 內建了 Nova Pro Acoustic 高保真驅動系統，配合專屬基站和耳放功能，可實現 48kHz/24-bit 無損音訊傳輸。廠方當然也針對多款熱門遊戲進行了調音優化，讓玩家可以輕鬆聽聲辨位、完全沉浸在 360 度空間環繞音效之中。同時這款產品還能基於 4 麥克風系統實現主動降噪和透音模式，只要按兩下耳機上的電源鍵便能快速切換。除此之外，左耳罩旁還設有伸縮式 AI 降噪麥克風，號稱能在「在任何平台上將噪音降低 25dB」。
Arctis Nova Pro Wireless 的專屬基站支援 EQ 設定、ChatMIX 混合音訊（遊戲聲音和聊天語音）以及多系統切換功能，在將它接入兩台裝置後，輕按開關便能在 PC、Mac、PS、Switch、Xbox 之間快速切換（具體兼容性依型號會有不同）。另外耳機也配備了兩顆電池，在 2.4GHz 模式下加起來續航力可達到 44 小時。電池本身也支援快充，充電 15 分鐘能獲得遊玩 3 小時所需的電量。如果你在遊戲時不想錯過手機上的來電，這款產品也有藍牙 5.0 可保持同時連線。
SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless（適用 PS、PC、Switch、Xbox）
Amazon 售價 US$380（約 HK$2,960，免運費直送香港）
