Stephy前度王子偷食人妻粿粿 范姜彥豐出身醫生世家

Stephy前度王子偷食人妻粿粿

台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。不過近來卻屢傳婚變，喺噚日（29日）范姜彥豐無預警喺IG出PO，上載一條以「道德淪喪，婚內出軌！」為題嘅9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。

鄧麗欣前度王子就此喺IG發聲明，承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」及澄清他並未介入他人婚姻：「不好意思佔用大家時間 但關於今日各界的關心 想和大家說明並致歉 對當事人造成困擾 也讓許多人失望 向當事人 以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意 我不是破壞家庭關係的人 這也不是一段長久隱瞞的情感 更不存在任何不當企圖或預謀 在得知女方協議離婚的過程中 從一個單純傾聽者漸漸過度關心 超過了朋友間 應有的界線 雖出於心疼與關心 但不是應有的表達方式 錯誤就是錯誤 沒有藉口 未來我會更謹慎 反省並改進自己 很抱歉讓支持我的朋友擔心失望 再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友 致上我最誠懇的歉意 對不起」。

而粿粿亦有喺IG出限時動態：「謝謝大家的關心 這段婚姻的結束 我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久 由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔 協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容 我不想以情緒對抗情緒 我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親 我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

現年33歲嘅台日混血男模范姜彥豐，爸爸係醫生，媽媽係日本選美皇后，而哥哥係牙醫。范姜彥豐畢業於台北醫學大學牙體技術學系，2011年凱渥夢幻之星第五屆男模組獲得亞軍，出道後曾參與《中國好男兒》、《這！就是歌唱 · 對唱季》、《誰先愛上他的》、《東北插班生》及《師大公園地下社會》等等。

現年31歲嘅前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）出道7年，因活潑甜美外貌備受關注，憑《綜藝玩很大》節目嶄露頭角，2020年曾喺《全明星運動會》擔任紅隊經理。

現年36歲嘅前男團「棒棒堂」成員兼鄧麗欣（Stephy）前男友王子（邱勝翊），喺《模范棒棒堂》發跡，期後加入Lollipop棒棒堂出道，曾拍攝《黑糖瑪奇朵》、《黑糖群俠傳》等青春偶像劇，紅遍台港澳。佢喺2010年因與經紀公司合約問題退出棒棒堂後，並與小傑及親細佬邱宇辰另組新團體JPM再出道。今年憑《來吧！哪裡怕》獲得金鐘獎實境節目主持人獎。

