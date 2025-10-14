Stephy鄧麗欣42歲生日｜成為由心而發的「中女天花板」、愈活愈好看的保養心法：人開心，看起來沒那麼老

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
Stephy鄧麗欣迎來42歲生日，無論是個人保養，還是在歌影視上的努力和沉澱，想必沒有那個人不同意，她的魅力和年紀成正比增長中。到底背後有著怎樣的心態，令生活精彩豐富之餘，也散發專屬的吸引力呢？也許這才是保養的祕密。
「過去留下美好的回憶就夠了，不需要回去。」
人活到某個時間，總是不時都會想起過往的事：以前的職場成就、昔日的舊戀人，當中的傷春悲秋也許會令你誤以為現在過得不好。Stephy過了四十歲之後，對生活有全新的理解，認為年齡並非最重要，而是在當下的生活，是否做自己想做的事，也是否過得充實。她不反對過去的重要性，但花太多時間去回想是不必要的：「回憶是好的，但不應該經常回望過去，應該展望將來。過去能變成自己的養分，令自己成長，或者做一個更好的自己。」
「人只要開心快樂就自然會變漂亮，自然會看起來沒那麼老。」
42歲，不但女人味愈來愈濃，皮膚、身型也保養得宜，現在的鄧麗欣非常漂亮。對於保養，無論是塗在臉上的，還是吃的，她都有種堅持。這十多年來，她都維持著種種的小習慣，合起來就是一套保養大法：每一天吃兩個奇異果、一個牛油果、一杯檸檬水，每天晚上敷面膜等：「只要我覺得是對的或好的的事情，我都可以很堅持地去做。」她指出世上沒什麼神藥，服個一兩天就見效，持之以恆是不二法門。
「我暫時沒有年齡焦慮，煩惱多了，白髮會長得更多。」
年齡只是數字，很多人都聽過，但由Stephy口中說出，聽起來份外響亮。她分享就自己暫時沒有年齡焦慮，不要想太多，因為煩惱多了，就會長白髮，才會有「一夜白髮」的情況。「每一年慶祝生日都是值得開心的事，每一個當下的你都是最美的、最好的，要時時保持這個想法。 」無論是和朋友相聚，還是一個人畫畫、看書、做運動、冥想，她都快樂，這樣就夠了。
