黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Eve Jobs「蘋果之父小女兒」是人生勝利組？27歲的她沒繼承任何遺產，憑實力當上超模走出自己的道路
Steve Jobs 的小女兒 Eve Jobs 早前舉辦盛大婚禮，據指「上流婚禮」花費 5 千萬於英國舉行，當大家認為是「富二代」理所當然時，原來 Eve Jobs 從沒有繼承管理 Steve Jobs 的遺產，而是靠一己之力在努力建立自己的事業。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Eve Jobs 執意擔任模特兒 不靠父蔭遠離家業
Steve Jobs 於自傳中對小女兒 Eve Jobs 讚口不絕，認為她「意志堅強」，而且「從樹枝上掉下來的蘋果中，她是離樹最近的一棵」，更認為「我能想像她掌管蘋果，甚至競選美國總統」。
現年 27 歲的 Eve Jobs，畢業於史丹福大學，丈夫是英國馬術奧運冠軍 Harry Charles。畢業後投入超模事業，成為多個品牌的代言人，並沒有走上 Steve Jobs 期望的道路。
高顏值學霸 Eve Jobs 努力走出自己的道路
Eve Jobs 對蘋果王國毫無興趣，依母親 Laurene Powell Jobs 的說法指 Eve Jobs 沒有繼承任何遺產，而她本人希望將遺產用於教育、女權及文化發展上。年幼開始訓練馬術的她，更曾獲得奧運的參賽資格。
現時靠自己的能力簽下經紀公司 DNA Model Management 成為 Kaia Gerber 的師妹，擁有 175cm 高佻身型及立體輪廓的她，現已成為時尚界的新寵兒。即使不少評論指「她靠姓氏獲取封面」，Eve Jobs 堅定地做好自己的本份，低調努力不張揚。
「做任何事也要保持謙卑、獨立與專注，模特兒工作亦然，我們要在短短兩分鐘內『打開』自己，將上場的狀態調至最佳。」 －Eve Jobs
Steve Jobs 4 名子女低調生活 無人接手蘋果公司
Steve Jobs 作為蘋果公司的共同創辦人之一，亦是 CEO 執行長，外界總以為子女會繼承家業，但現時是交由 Tim Cook 擔任執行長，並無子女於蘋果公司中工作。
Steve Jobs 共有 4 名子女，當中包括「非婚生」女兒 Lisa Brennan-Jobs。 Lisa 畢業於哈佛大學現為記者與作家，曾被 Steve Jobs 否認父女身份最終和解，更推出了《小人物：我的爸爸是賈伯斯》一書備受關注。
現年 34 歲的大兒子 Reed Jobs 自行創辦公司，名為「優勝美地」(Yosemite)，致力投資新的癌症治療方法，希望將拯救生命的研究商業化，並為病友帶來希望免受父親同樣的痛苦。
現年 30 歲的二女兒 Erin Jobs 則低調生活，完全隱沒於鎂光燈之下，無人得知她的生活近況。
現年 27 歲的小女兒 Eve Jobs 現為專業超模，接下法國時尚品牌 Coperni 與 Louis Vuitton 的代言廣告，並與英國馬術奧運冠軍 Harry Charles 結婚。
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
話題人物：
21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅
25歲上流千金Becca Bloom推薦4本必讀書本！「RichTok」富二代企業家氣質就是從中學習：爸爸從小要求我們讀的書
其他人也在看
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 15 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 19 小時前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 18 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 23 小時前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 1 天前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 19 小時前
小紅書網紅離職TVB新聞部自爆薪金網民震驚 揭《新聞女王》真有其人？
TVB劇《新聞女王2》熱播，令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」，隨即吸引大量網民發問。有人問「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，樓主回答「有Ming姐」，原來是指曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 1 天前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 1 天前
全運會・劍擊｜張家朗蔡俊彥領軍 男子花劍港隊輕取江蘇入決賽 今晚7：30撼福建爭金
第15屆全運會周三賽事，張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘合組男子花劍隊聯手出戰團體賽，殺入決賽面對個人賽金牌許杰壓陣的福建。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
荷蘭政府交還安世半導體控制權予聞泰科技
荷蘭政府交還中資晶片製造商安世半導體，予其母公司聞泰科技(600745.SS)。此前，荷蘭宣布接管安世，因憂慮其關鍵技術可能會被轉移至聞泰科技，但此舉已開始影響全球各地的汽車生產。AASTOCKS ・ 14 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前