Eve Jobs 「蘋果之父小女兒」是人生勝利組？27歲的她沒繼承任何遺產，憑實力當上超模走出自己的道路

Steve Jobs 的小女兒 Eve Jobs 早前舉辦盛大婚禮，據指「上流婚禮」花費 5 千萬於英國舉行，當大家認為是「富二代」理所當然時，原來 Eve Jobs 從沒有繼承管理 Steve Jobs 的遺產，而是靠一己之力在努力建立自己的事業。

Eve Jobs 執意擔任模特兒 不靠父蔭遠離家業

Steve Jobs 於自傳中對小女兒 Eve Jobs 讚口不絕，認為她「意志堅強」，而且「從樹枝上掉下來的蘋果中，她是離樹最近的一棵」，更認為「我能想像她掌管蘋果，甚至競選美國總統」。

現年 27 歲的 Eve Jobs，畢業於史丹福大學，丈夫是英國馬術奧運冠軍 Harry Charles。畢業後投入超模事業，成為多個品牌的代言人，並沒有走上 Steve Jobs 期望的道路。

高顏值學霸 Eve Jobs 努力走出自己的道路

Eve Jobs 對蘋果王國毫無興趣，依母親 Laurene Powell Jobs 的說法指 Eve Jobs 沒有繼承任何遺產，而她本人希望將遺產用於教育、女權及文化發展上。年幼開始訓練馬術的她，更曾獲得奧運的參賽資格。

現時靠自己的能力簽下經紀公司 DNA Model Management 成為 Kaia Gerber 的師妹，擁有 175cm 高佻身型及立體輪廓的她，現已成為時尚界的新寵兒。即使不少評論指「她靠姓氏獲取封面」，Eve Jobs 堅定地做好自己的本份，低調努力不張揚。

「做任何事也要保持謙卑、獨立與專注，模特兒工作亦然，我們要在短短兩分鐘內『打開』自己，將上場的狀態調至最佳。」 －Eve Jobs

Steve Jobs 4 名子女低調生活 無人接手蘋果公司

Steve Jobs 作為蘋果公司的共同創辦人之一，亦是 CEO 執行長，外界總以為子女會繼承家業，但現時是交由 Tim Cook 擔任執行長，並無子女於蘋果公司中工作。

Steve Jobs 共有 4 名子女，當中包括「非婚生」女兒 Lisa Brennan-Jobs。 Lisa 畢業於哈佛大學現為記者與作家，曾被 Steve Jobs 否認父女身份最終和解，更推出了《小人物：我的爸爸是賈伯斯》一書備受關注。

現年 34 歲的 大兒子 Reed Jobs 自行創辦公司，名為「優勝美地」(Yosemite)，致力投資新的癌症治療方法，希望將拯救生命的研究商業化，並為病友帶來希望免受父親同樣的痛苦。

現年 30 歲的 二女兒 Erin Jobs 則低調生活，完全隱沒於鎂光燈之下，無人得知她的生活近況。

現年 27 歲的小女兒 Eve Jobs 現為專業超模，接下法國時尚品牌 Coperni 與 Louis Vuitton 的代言廣告，並與英國馬術奧運冠軍 Harry Charles 結婚。

27歲Eve Jobs結婚，告訴你什麼是「上流婚禮」：豪花5千萬低調完婚、「禁用電話」規則令婚禮不留蛛絲馬跡

