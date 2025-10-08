Stifel 調高 Tesla 價格目標 9.8% 受益於 FSD 及 Robotaxi 進展

投資公司 Stifel 將 Tesla（NASDAQ:TSLA）股票的目標價從 $440 上調至 $483，原因是對該公司自動駕駛及 Robotaxi 項目的信心增強。新的目標價顯示出 Tesla 股價在週二的收盤價基礎上有 11.5% 的上行潛力。Stifel 雖然承認 Tesla 完全無人駕駛的時間表可能過於雄心勃勃，但仍維持「買入」評級。

在發給客戶的報告中，Stifel 表示，該公司相信「Tesla 在其 Robotaxi 網絡和全自動駕駛（FSD）方面正在取得進展」，這一觀點也得到了 Investing.com 的報導支持。該公司預計，無人駕駛 FSD 將在 2025 年底之前在美國提供個人使用，而更廣泛的叫車服務可能會在年底之前覆蓋美國一半的人口。Stifel 還指出，Tesla 的 Robotaxi 車隊可能會在短時間內從「微小」擴展至「巨大」，而這可能在 2026 年底之前對公司的財務狀況產生重大影響。該公司認為，Tesla 基於視覺的自動駕駛方法是其長期增長的核心，並認為持續的技術進步可能會為消費者和出行領域開啟新的收入來源。

雖然 Stifel 的語氣依然樂觀，但該公司的分析師承認，Tesla 的自動駕駛時間表可能會面臨執行挑戰。報告中提到，2025 年的無人駕駛 FSD 目標被描述為「一個挑戰」，但在中期內仍然是可實現的。該公司指出：「我們相信 Tesla 在其 Robotaxi 網絡和 FSD 方面取得了穩步進展。該公司對其基於攝像頭的方法有很高的期望，包括：1）在美國，無人駕駛 FSD 將在 2025 年底之前可供個人使用，這似乎是一個挑戰，但在中期內看來更有可能；2）到年底，可能會在美國一半的人口中提供叫車服務。」

Tesla 的創新及其在自動駕駛領域的持續努力，不僅展示了其技術的前瞻性，還可能在未來改變出行市場的格局。隨著其 Robotaxi 車隊的快速擴展，Tesla 不僅能夠提升自身的市場競爭力，還能為消費者提供更智能、更便捷的出行選擇。這些因素共同促進了 Tesla 在未來增長潛力的實現，進一步鞏固了其在電動車和自動駕駛技術領域的領導地位。

