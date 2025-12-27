《Stranger Things》戲假情真的一對、近10年愛情長跑！解構Natalia Dyer和Charlie Heaton超有默契情侶裝穿搭

▲ ELLE.com.hk

《Stranger Things》（怪奇物語）第5季前半部正式在Netflix上線，飾演「Nancy Wheeler」的Natalia Dyer和「Jonathan Byers」的Charlie Heaton這對戲假情真的情侶檔再次引起關注，兩人最初傳出交往是2016年9月，2019年Natalia Dyer才在訪問中間接承認拍拖，「和一起回家的人一起工作是一件有趣的事。我們彼此之間的相處真的很舒服，所以可以玩得更開心，更放開去演戲，也可以事先討論。」（It’s an interesting thing to work with somebody who you go home with. It’s always really fun. We’re really comfortable with each other, so we can play and feel more free, and we can talk about it before），細看兩人出席活動的情侶穿搭，發現他們真的好登對呢！

2019年9月

Natalia Dyer和Charlie Heaton穿著Thom Browne情侶裝在紐約出席時裝周。

2019年7月

兩人結伴出席《Stranger Things 3》的巴黎首映禮。

2019年4月

在巴黎的Clash De Cartier發布會上。

2019年2月

在米蘭時裝週AW19/20期間參加Salvatore Ferragamo時裝騷。

2019年1月

參加電影《Velvet Buzzsaw》首映禮。

2019年1月

在猶他州的聖丹斯電影節。

2018年9月

Natalie Dyer在艾美獎afterparty上穿起男友的燕尾服外套。

2018年9月

在洛杉磯舉行的艾美獎頒獎典禮前活動上。

2018年5月

在巴黎舉行的Dior Couture Cruise時裝騷。

2018年5月

在巴黎的Christian Dior Couture Cruise系列的歡迎晚宴上。

2018年1月

在倫敦舉行的National Television Awards紅地氈上。

2017年12月

在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行的時尚大獎。

2017年12月

在倫敦的Burberry x Cara Delevingne聖誕派對上。

2017年5月

參加在洛杉磯舉辦的MTV電影獎。

2017年1月

在比佛利山莊舉行的AFI頒獎典禮上獲獎。

