《Stranger Things》關鍵角色Vecna成話題！37歲Jamie Campbell Bower現實中走叛逆壞男孩風格超迷人

Netflix原創劇集《Stranger Things》(怪奇物語）第五季下半部終於上線，有看《Stranger Things》第四季的觀眾，應該對Jamie Campbell Bower飾演的關鍵角色留下非常深刻的印象。現實中，這位37歲的英國演員更擁有歌手和模特兒的身分，而且時尚氣質獨特，馬上解構Jamie Campbell Bower的百變穿搭吧！

Jamie Campbell Bower俊俏的外表下是個才華洋溢的實力派，身兼演員、歌手和模特兒多重身分，除了近期成為話題的《怪奇物語》外，他過去也曾出演《吸血新世紀系列》及《怪獸與葛林戴華德之罪》。

身高183cm高的Jamie Campbell Bower天生衣架子身材，加上獨特神秘的時尚氣質，能夠消化不同風格的造型和時裝，接下來一起看看他的百變穿搭吧！

率性街頭風格

Jamie Campbell Bower擁有一種神秘的男神氣質，簡單穿上Fendi的啡色外套內搭黑色高領上衣，展現高級街頭時尚感。

同樣是Fendi，這身FF標誌圖案紅黑恤衫配同色系條紋短褲，配搭圓框太陽眼鏡，多了幾分叛逆的感覺。

搖滾壞男孩風格

穿上做舊效果的寬鬆格紋恤衫配圖案T恤，配搭太陽眼鏡，馬上變身搖滾風格壞男孩！

紅地氈正裝風格

簡約俐落的合身黑色西裝配搭中長髮造型，給人更瀟灑率性的感覺。

