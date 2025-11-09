《Stranger Things》Max越大越美！回顧23歲Sadie Sink的歷年紅地毯穿搭

▲ ELLE.com.hk

Netflix人氣劇集《Stranger Things》（怪奇物語）來到第5季，從2016年開播的第一季至今，9年來觀眾們可算是看著劇中的主角演員長大，當中飾演「Max Mayfield」的美國演員Sadie Sink更是越大越美，2002年出生的她今年23歲，從女孩變成亭亭玉立的少女，現在就來解構Sadie Sink的歷年紅地毯穿搭！

▲ ELLE.com.hk

2002年出生的Sadie Sink今年才20歲，卻已經是出道10年的專業演員，在電影、電視劇及舞台劇領域都十分活躍。2012年，當時11歲的Sadie Sink於百老匯劇院面試時拿到《安妮》其中的一角，正式展開演藝生涯。

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

Sadie Sink在《Stranger Things》飾演的「Max Mayfield」是個對周遭人事抱有戒心的女孩，劇中經常以T恤、牛仔褲及運動服套裝登場。現實中的Sadie Sink呢，是個自信活潑的女孩，近年更散發出優雅的少女氣質，而且頗有時尚潛質，令人期待更多往後的不同面貌。

▲ ELLE.com.hk

《Stranger Things》

從2017年的第二季、2019年的第三季來到2022年的第四季，光是看《Stranger Things》宣傳紅地氈的造型，就能看見Sadie Sink的成長，從穿上黑白背心連身裙的15歲少女，長大成一身白色西裝套裝的20歲個性少女，而且透過照片也感受到她自信的氣場。

▲ ELLE.com.hk

2017年7月22日，當時15歲的Sadie Sink穿上印花圖案連身裙，臉上依然帶有稚氣，散發活潑的少女味道。

▲ ELLE.com.hk

2018年9月17日，Sadie Sink穿上白色短禮服出席Emmy Awards紅地氈，帶有立體花卉裝飾細節的袖子為禮服增添重點，簡潔的妝髮和造型十分適合16歲的Sadie Sink，不會顯得過分老成。

▲ ELLE.com.hk

2019年9月7日，Sadie Sink一身亮黃色格紋連身裙出席Kate Spade New York，配搭紫色迷你手袋和粉藍色高跟鞋，散發清新少女感。

▲ ELLE.com.hk

Sadie Sink經常以黑白造型出席公開場合，黑色短版T恤配白色高腰褲的極簡穿搭，加上盤髮造型給人乾淨舒服的感覺。

▲ ELLE.com.hk

2020年1月19日，Sadie Sink出席第 26 屆年度演員工會獎紅地氈，一襲黑色鑲石吊帶禮服凸顯Sadie Sink的優雅美態，造型簡約又得體。

▲ ELLE.com.hk

2021年6月28日，Sadie Sink在洛杉磯出席《Fear Street》的首映禮，穿上Prada的tube top配搭高腰西裝褲，再戴上Prada髮夾，展現型格青春魅力。

▲ ELLE.com.hk

2021年11月5日，Sadie Sink穿上Chanel logo圖案的緊身上衣配黑色闊腳褲，配搭圓筒小手袋，簡約穿搭更凸顯Sadie Sink的高冷優雅氣質。

推薦閱讀:

➤ 《Stranger Things》戲假情真的一對！解構Natalia Dyer和Charlie Heaton超有默契的情侶裝穿搭

➤ 《怪奇物語》女主角愈來愈有個性！即看Millie Bobby Brown《Stranger Things》以外的穿搭造型

➤ Louis Vuitton及Calvin Klein也爭住合作！即看《Stranger Things》13歲女主角Millie Bobby Brown的個性穿搭







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





