Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶

新世代不再愛用「約會 APP」，轉戰「跑步社團」結識朋友了嗎？社交健康平台 Strava 近年大受歡迎，更指將於 2026 年公開上市，意味著將成為全球最大的運動社交平台！

近年新世代開始出現「約會疲勞」，認為約會手機應用程序中伏率高，而且不斷地「選擇」、「被選擇」及「被放棄」感到疲憊，不再喜愛這種交友模式。隨之興起的就是「運動社交」，透過參加有益身心的運動團體，結識有相同興趣及喜好的朋友，甚或找到「真命天子和天女」。

Strava 加入「社交互動」功能，例如 Segments 分段挑戰，即與社群上的跑友比拼跑步成績，製造話題讓大家溝通。同時備有社群讚好與留言功能、AI路線推薦、AI跑步教練等，讓跑友們能加強社群互動，組織自己的跑友社團，並發揮 APP 以外的聚會及約會。

紐約爆紅社交跑會 輕鬆慢跑滋長愛情

紐約也有著名的 Lunge Run Club，每周指定一晚於公園集合，並進行輕鬆慢跑，讓大家能互動聊天。而且分為「單身」及「非單身」組別，讓單身的人能對準目標溝通，結束跑步活動後參加 #BeersAfter 社交活動，透過有益身心的活動結識伴侶。

若果對交友軟體感到安全疑慮，運動軟體提倡戶外運動聚會，讓大家能在真實的生活空間先了解對方，大大減低虛假詐騙的風險。大家也對這種 Gen Z 的交友模式感到興趣嗎？聽起來確實比交友軟體優點更多呢～

還在「戀愛腦」？「人間清醒」才是潮流，7個既浪漫又理智的約會目標清單，最後一個幫你相守關係更長久

