Stray Kids鉉辰43萬耳環失而復得 興奮擁抱Felix

【on.cc東網專訊】韓國年度音樂盛事《SBS歌謠大戰》昨日在首爾舉行，演出陣容包括人氣男團Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE及NCT WISH，以及人氣女團IVE、aespa、LE SSERAFIM、NMIXX、BABYMONSTER、MEOVV、Hearts2Hearts及KiiiKiii等，合共多達36組登場，陣容強勁！

Stray Kids當晚表演《DO IT》及《CEREMONY》兩曲後，鉉辰被拍得在台上尋找失物，成員跟其他歌手打招呼期間也不忘留意地板，最終Felix找到了鉉辰表演時跌落的鑽石耳環，他興奮地拾起耳環並物歸原主，鉉辰臉上露出如釋重負的笑容並熱情地擁抱Felix。

廣告 廣告

鉉辰於9月出任該品牌大使，在官方活動和舞台表演中都戴着品牌飾品，而他當日所佩戴的鑽石耳環價值約8,050萬韓圜（約43萬港元）。鉉辰當晚透過粉絲交流平台分享了自己的感受：「如果不是Felix，我今日肯定會哭着離去，非常感謝他找到耳環。」粉絲也紛紛留言：「這才是真正的聖誕禮物！」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】