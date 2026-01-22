Stray Kids方燦FENDI男友風穿搭現身機場、戀愛感狂飆！TWICE Mina一身亮片洋裝辣秀鎖骨&美腿、粉絲直接暴動

（圖／品牌提供）

FENDI同時被兩位風格截然不同、卻同樣自帶話題光環的名人穿上身，一邊是在機場就能走出伸展台氣場的Stray Kids隊長Bang Chan(方燦)，一邊是把音樂錄影帶拍成高訂秀場的TWICE Mina。從日常出行到舞台聚光燈下，「帥氣都會」與「華麗女神」兩種魅力，風格切換都毫不費力。

機場即伸展台！Stray Kids Bang Chan(方燦)的低調高級感公式

身為FENDI品牌大使，同時也是K-pop男團Stray Kids隊長的Bang Chan(方燦)，這次一現身仁川國際機場，立刻把「趕飛機穿搭」升級成時尚範本。這次他前往巴黎出席慈善活動《Le Gala des Pièces Jaunes》，整體造型走的是看似簡單、卻處處藏細節的路線。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





深藍色飛行外套搭配牛仔長褲，乾淨俐落、不過度張揚，卻完美勾勒出身形比例；肩上那只來自2026 春夏系列的Fendi Lui Duffle Bag成為視覺焦點，為整體注入都會男子的成熟氣場。腳踩 F-Light 運動鞋，舒適與機能兼顧，再以灰色圍巾輕輕收尾，讓造型多了一分溫度。這種”不費力時髦”的機場風格，正是 Bang Chan的招牌魅力。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

MV化身高訂現場！TWICE Mina的華麗女神時刻

Bang Chan示範的是日常時尚的最高境界，而FENDI日本品牌大使 Mina，則直接把風格帶進夢幻舞台。在最新音樂作品《Confetti》的音樂錄影帶中，身為 TWICE與MISAMO成員的她，身穿FENDI為她量身訂製的時裝登場，氣場一開，完全是女神降臨。

（圖／品牌提供）

這套造型靈感源自 FENDI早春26系列，平口剪裁的亮片洋裝大方展現 Mina 招牌的美麗鎖骨與肩頸線條，性感卻不張揚。多彩亮片結合印花設計，在燈光與舞步之間閃耀流動，自帶吸睛亮點的效果。下身搭配透膚絲襪與高跟鞋，修長美腿線條一覽無遺，整體造型華麗卻精準，完美詮釋現代女神該有的自信與優雅。

（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製不用破萬

小資族最愛質感美包清單：雲朵包、保齡球包…這顆最低2千內收

毛孩時尚太犯規！adidas三葉草寵物系列可愛爆擊、每一套都想買…PEDRO紀念冊把愛拍進照片裡