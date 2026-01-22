專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
Stray Kids方燦FENDI男友風穿搭現身機場、戀愛感狂飆！TWICE Mina一身亮片洋裝辣秀鎖骨&美腿、粉絲直接暴動
FENDI同時被兩位風格截然不同、卻同樣自帶話題光環的名人穿上身，一邊是在機場就能走出伸展台氣場的Stray Kids隊長Bang Chan(方燦)，一邊是把音樂錄影帶拍成高訂秀場的TWICE Mina。從日常出行到舞台聚光燈下，「帥氣都會」與「華麗女神」兩種魅力，風格切換都毫不費力。
機場即伸展台！Stray Kids Bang Chan(方燦)的低調高級感公式
身為FENDI品牌大使，同時也是K-pop男團Stray Kids隊長的Bang Chan(方燦)，這次一現身仁川國際機場，立刻把「趕飛機穿搭」升級成時尚範本。這次他前往巴黎出席慈善活動《Le Gala des Pièces Jaunes》，整體造型走的是看似簡單、卻處處藏細節的路線。
深藍色飛行外套搭配牛仔長褲，乾淨俐落、不過度張揚，卻完美勾勒出身形比例；肩上那只來自2026 春夏系列的Fendi Lui Duffle Bag成為視覺焦點，為整體注入都會男子的成熟氣場。腳踩 F-Light 運動鞋，舒適與機能兼顧，再以灰色圍巾輕輕收尾，讓造型多了一分溫度。這種”不費力時髦”的機場風格，正是 Bang Chan的招牌魅力。
MV化身高訂現場！TWICE Mina的華麗女神時刻
Bang Chan示範的是日常時尚的最高境界，而FENDI日本品牌大使 Mina，則直接把風格帶進夢幻舞台。在最新音樂作品《Confetti》的音樂錄影帶中，身為 TWICE與MISAMO成員的她，身穿FENDI為她量身訂製的時裝登場，氣場一開，完全是女神降臨。
這套造型靈感源自 FENDI早春26系列，平口剪裁的亮片洋裝大方展現 Mina 招牌的美麗鎖骨與肩頸線條，性感卻不張揚。多彩亮片結合印花設計，在燈光與舞步之間閃耀流動，自帶吸睛亮點的效果。下身搭配透膚絲襪與高跟鞋，修長美腿線條一覽無遺，整體造型華麗卻精準，完美詮釋現代女神該有的自信與優雅。
看更多 CTWANT 文章
戲裡甜到戲外！《愛情怎麼翻譯？》高允貞、金宣虎化學反應太犯規，私服穿搭心動感直接複製不用破萬
其他人也在看
紀惠拆售灣仔胡忠大廈全層 意向呎價1.1萬元起
由紀惠集團持有的灣仔胡忠大廈32樓全層寫字樓，現分拆出售，單位意向呎價約1.1萬元，售價約1,070萬元起。國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)有限公司獲委任為獨家代理出售。AASTOCKS ・ 5 小時前
農曆新年好去處2026｜香港14個年宵花市2月11日開放！即睇維園＋港九新界地址／開放時間／交通方法
農曆新年將至，2026年年宵花市於2月11日至農曆年初一清晨（即2026年2月17日）在港九新界14個地點舉行，為期7日，設有濕貨、乾貨及快餐3種攤位！Yahoo Travel為大家整合馬年14大年宵花市、日期地點、前往方法，記得去辦年貨和行個大運吧！Yahoo 旅遊 ・ 29 分鐘前
生產倒數！汪小菲妻Mandy焦慮失眠 直播崩潰求安慰：怕痛到睡不著
汪小菲妻子Mandy（馬筱梅）近日在直播中談到自己的產前焦慮，透露已經連續一週失眠，常常到凌晨三、四點才能睡著，每天只睡3到4小時。她坦言，明知道熬夜對身體不好，卻很難控制，引起不少孕媽共鳴。姊妹淘 ・ 1 小時前
Jennie生日美照放題，用最帥氣態度迎接女人30歲！女王自信氣場金句：討厭我是因為他們成為不了我
Jennie日前踏入30歲，生日派對開不停的她，也密密手發布生日美照貼文。穿起Bella Hadid特別版Chrome Hearts黑色tube dress、Ray-Ban太陽眼鏡的Jennie，火辣到不行，各位粉絲準備好迎接Jennie女王的霸氣氣場美照！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
韓國伴手禮別只會買零食！她大推１神物便宜又舒服，網友認證：用超過20年
近年來韓國伴手禮除了零食、美妝大受歡迎，居家用品也成為旅韓人士必買清單之一，像是棉被。一名女網友便分享在韓國購入棉被的使用心得，大讚體驗一晚就舒服到受不了。文章一出，引發眾多網友熱烈討論，更有過來人分食尚玩家 ・ 1 天前
婚後男人會偏幫老婆？從碧咸大仔延伸出來的「原生家庭」、「婆媳關係」議題：她不是你養大的，無義務先為你們著想｜周靈山《只在你心頭》
男人婚後與原生家庭疏遠，總被旁人譏笑「傻仔」，哈里王子、碧咸大仔便是例子；反之，若事事仍以原生家庭為先，又會被冠上「媽寶」之名。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 1 小時前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 1 天前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 49 分鐘前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 4 小時前
何永賢：房委會擬年內敲定「長者業主樓換樓計劃」
香港房屋局局長何永賢昨日(21日)於立法會上表示，過去十年，居住於房委會公屋的60歲以上長者人數，已由54萬大幅增加至74萬。為應對需求，房屋局近年積極推動多項措施。當局正從屋邨設計、科技應用及前線關懷三方面著手，全力在公營房屋打造宜居、共融的長者友善環境，以配合政府「居家安老」的政策目標。AASTOCKS ・ 5 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 1 天前
搏收購失敗 土瓜灣71年「廢墟」斷供淪銀主盤 7年前150萬買入 今午290萬開拍
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 1 天前
胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱
胡杏兒近年雖然長駐大陸拍劇搵真銀，但一有假期就會回港陪老公，實行孖住老公撐枱腳夠晒Sweet！日前胡杏兒在其個人社交平台Instagram發帖文表示與老公一齊拍住拖食雲南米線，更大讚係最近食過最好食的米線，夠晒熱！想知道邊間雲南米線咁吸引胡杏兒回港捧場？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 5 小時前
西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨
不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可。很多人以為加鹽浸洗西蘭花會更乾淨，但高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入！清洗西蘭花前先把西蘭花切小朵，浸泡後再放入袋中，加水去搖晃，便可以把蟲仔和污物搖出，即睇如何製作西蘭花炒蝦仁：Yahoo Food ・ 6 小時前
阿嬌鍾欣潼45歲生日靚出新高度！手臂超瘦美照曝光，生日感言：做最自在的自己
阿嬌鍾欣潼45歲生日，日前她在小紅書發布生日美照，每張都靚出新高度，而且手臂超瘦，狀態大勇，難怪網民都一致認同，「阿嬌肥過瘦過但無醜過」。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
2026 Uniqlo必買排行榜！女裝第1名就是Threads熱議款heattech、PUFFTECH保暖外套低至$199
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如Uniqlo最新春夏系列，有多款多巴胺服飾選擇，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 4 小時前