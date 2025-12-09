Stray Kids Felix與村上隆難得同框合照！「LV公子」以全白西裝加持Louis Vuitton沉浸式體驗展

Stray Kids Felix與村上隆難得同框合照！「LV公子」以全白西裝加持 Louis Vuitton 沉浸式體驗展

Stray Kids Felix（李龍馥）以 LV 全球大使身份，日前出席首爾《Louis Vuitton Visionary Journeys》沉浸式體驗開幕活動，分享了不少花絮照片，其中更與藝術大師村上隆，甚至是剛公開婚訊的申敏兒同框合影，十分可愛！

（IG@yong.lixx）

（IG@yong.lixx）

（IG@yong.lixx）

（IG@yong.lixx）

Felix一頭銀色長髮，穿全白西裝，宛如童話王子降臨，精緻五官與修長身形完美詮釋貴氣風範。Louis Vuitton 於首爾新世界百貨 The Reverse 舉辦《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul 路易威登非凡之旅首爾站》沉浸式體驗，開幕禮還請來了BLACKPINK Lisa、全智賢、孔劉與 BTS J-Hope 等名人出席，陣容強勁加上六層高的沉浸式空間，讓人很想訪韓朝聖！

廣告 廣告

《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul 路易威登非凡之旅首爾站》沉浸式體驗

Louis Vuitton 於首爾新世界百貨 The Reverse 打造一座共六層樓的 LV The Place Seoul 空間，匯集精品店、文化探索展覽及美食餐廳，猶如整棟的 LV 專屬百貨公司！

設有三個樓層的文化體驗，與重松象平-OMA事務所合作打造，展示 LV 由行李箱製造商發展成全球文化殿堂的歷程。展覽包括「起源 ORIGINS」、「歷史帆布 Historical Canvases」至「時尚打包藝術 Packing Fashion」、「工作 Workshop」等，一次飽覽 LV 的時尚作品及傳世工藝。

LV 精品店則設有首爾限定款，包括限定 Vivienne 及專屬鉛筆袋等收藏禮品，同場發售獨家限定膠囊系列。四樓設有 Le Café Louis Vuitton 發售 2025 年全球最佳甜點主廚 Maxime Frederic 創意指導的韓式風味甜點及咖啡，更有限定 Le Chocolat Maxime Frédéric at Louis Vuitton 手工朱古力，即將遊韓的話絕不可錯過。

《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul》

地址：Shinsegae The Reserve,63 Sogong-ro, Jung-gu, Seoul（首爾中區小公路63號）

餐廳要預約

開放時間：週一至週四：10:30 – 20:00

週五至週日及國定假日：10:30 – 20:30

不只Lisa、Felix，LV非凡之旅首爾站嘉賓陣容太強勁：全智賢、孔劉、J-Hope、鄭浩妍也來撐場的體驗展到底是什麼？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

LVMH千金是關鍵接班人？奢品界女強人Delphine Arnault，一舉動拯救Dior走出危機「將藝術化成財富」

LVMH繼承者之戰比《權力遊戲》更精彩，阿爾諾五姊弟爭奪近2兆名牌帝國：「以實力決定地位」

劉嘉玲搶先拿的LV手袋是「這款」！Cruise 2026初春手袋巡禮，鎖定Alma Trunk、Side Trunk