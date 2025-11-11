Stray Kids Felix「軍訓式約會行程」曝光！朝8晚11的「理想約會」，偶像女友不好當

Stray Kids 精靈王子李龍馥 Felix 「地獄式約會行程表」大公開！作為韓國偶像男團一員，Felix 現實中很難與女生約會，但原來他對愛情有著美好的想像。近日網友翻出 Felix 的約會行程規劃，心目中的約會行程更是由早上 8 點一直至 11 點半才能回家，雖然十分「操勞」但大家也非常願意吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

Felix 曾公開他心目中的約會行程，由早上 8 點開始吃韓式早餐，不停地逛街、吃飯重複直接 11 點半尾班車才能回家，粉絲直呼「感覺好像很幸福」，但亦有忠粉指「雖然我們沒有交往，但已想分手了」，誰會想與精靈王子分手！

Felix 的一天理想約會行程

1. 吃韓式早餐

2. 散步

3. 寵物咖啡廳（吃！）

4. 騎腳踏車

5. 公園聊天及打卡拍照

6. 看電影

7. 逛街（再吃！）

8. 吃美味晚餐（吃 x 4）

9. 吃甜點（又吃？）

10. 逛街

11. 公園

12. 咖啡廳（已忘了吃第幾餐）

行軍式的約會行程，將一個月的約會濃縮在一天，對忙碌的偶像就是理所當然吧！粉絲們為 Felix 的約會行程規劃時間，大概就會是每個行程 1 小時內完成，一直至 11:30 搭上末班車回家，「軍訓式行程」讓人「光看就覺得累了」，但整天看著 Felix 的帥臉，也是讓人一秒鐘也不願浪費，可能到 11:30 亦不想回家吧～

舒淇馮德倫罕見情侶裝，將《女孩》首映禮變大型耍花槍現場！幽默恩愛的夫妻相處模式：我以妳為傲

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以

郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事

Taylor Swift「E人愛情哲學」示範：大方展示訂婚巨鑽，不吝嗇肯定伴侶成為「最強愛情保鮮劑」