Stray Kids Felix「軍訓式約會行程」曝光！朝8晚11的「理想約會」，偶像女友不好當

Stray Kids 精靈王子李龍馥 Felix 「地獄式約會行程表」大公開！作為韓國偶像男團一員，Felix 現實中很難與女生約會，但原來他對愛情有著美好的想像。近日網友翻出 Felix 的約會行程規劃，心目中的約會行程更是由早上 8 點一直至 11 點半才能回家，雖然十分「操勞」但大家也非常願意吧！
Felix 曾公開他心目中的約會行程，由早上 8 點開始吃韓式早餐，不停地逛街、吃飯重複直接 11 點半尾班車才能回家，粉絲直呼「感覺好像很幸福」，但亦有忠粉指「雖然我們沒有交往，但已想分手了」，誰會想與精靈王子分手！
Felix 的一天理想約會行程
1. 吃韓式早餐
2. 散步
3. 寵物咖啡廳（吃！）
4. 騎腳踏車
5. 公園聊天及打卡拍照
6. 看電影
7. 逛街（再吃！）
8. 吃美味晚餐（吃 x 4）
9. 吃甜點（又吃？）
10. 逛街
11. 公園
12. 咖啡廳（已忘了吃第幾餐）
行軍式的約會行程，將一個月的約會濃縮在一天，對忙碌的偶像就是理所當然吧！粉絲們為 Felix 的約會行程規劃時間，大概就會是每個行程 1 小時內完成，一直至 11:30 搭上末班車回家，「軍訓式行程」讓人「光看就覺得累了」，但整天看著 Felix 的帥臉，也是讓人一秒鐘也不願浪費，可能到 11:30 亦不想回家吧～
