Stray Kids奪MAMA年度專輯淚崩，Felix哭到無氣；認識這隊8人「迷路孩子」爆紅JYP男團

Stray Kids 奪MAMA年度專輯淚崩，Felix哭到無氣；認識這隊8人「迷路孩子」爆紅JYP男團

2025 MAMA Awards 圓滿結束，大勢男團 Stray Kids 拿下「年度專輯」的榮譽大賞，8 位成員情緒非常激動，而 Felix 更是轉身淚崩，場面溫暖又感動，一起來認識這隊 JYP 爆紅男團吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

隊長方燦強忍淚水：「向全世界分享我們愛的舞台，真的很幸福！」

隊長方燦接過大賞後，強忍淚水並發表感言，道出 MAMA 頒獎典禮是 Stray Kids 由練習生開始已經很想站上的舞台，很想向全世界粉絲分享心愛的舞台、音樂，感到很幸福。而昇玟則緊接道出「Stray Kids 走過來的路不容易，其中出現了許多分岔口」，現時 8 人站在 MAMA 舞台上並非易事。

廣告 廣告

「MAMA頒獎典禮是從我們還是練習生開始，就在電視上看到的， 而且真的很想站上來的舞台。獲得這麼大的獎，至今無法相信，首先想跟成員說『你們真的辛苦了』，我們真的經歷很多事情，一起安慰彼此、理解彼此。樂向全世界的粉絲分享我們愛著的舞台、音樂，真的很幸福，得到這個獎，讓我們覺得要更努力了。」 －Stray Kids 隊長方燦

Stray Kids 歷經低潮期 努力發光成為世界級男團

昇玟的得獎感言指「我們就如隊名 Stray Kids ，每一刻、每一分、每一秒都在徬徨、迷惘」，這群「迷路的孩子」成為練習生後，通過實境節目《Stray Kids》組成團體，共同追求夢想並尋找曙光。

Stray Kids 剛出道時共有 9 名成員，但 2019 年突然宣佈宇珍因個人因素退出陷入低潮期，現時團體由 6 名韓籍成員 Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、昇玟、I.N及兩名澳籍成員方燦、Felix組成。2021 年鉉辰捲入霸凌風波，雖然無法確認事實，但依然暫停演藝活動並解決誤會後才歸隊。

共同努力多年後，第三張正規專輯《★★★★★》打破 BTS、Seventeen 所創下的最高預售量紀錄，最新專輯《DO IT》在《Billboard 200》排行榜連續八周登上榜首，昂首站上國際舞台，一切也是得來不易的。

Stray Kids 奪得 MAMA 獎項創下歷史？

Stray Kids 是「四代男團」首次拿下「年度專輯」獎項，而歷屆獲獎的皆是男團重量級代表，包括 EXO、BTS、SEVENTEEN 等，而且更是 JYP 娛樂繼 TWICE 獲獎後，時隔 7 年再度獲獎，因而全員流下男兒淚絕對能理解。大家也有被孩子們的努力所感動入坑了嗎？

CORTIS出道100日奪MAMA最佳新人獎！「不愛年下男」都會入坑的韓國爆紅新男團，認識5位00後成員

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流話題：

GD在MAMA頒獎禮為香港準備的暖心演出，黑髮黑西裝莊重打扮、修改歌詞：我想成為帶給大家力量的藝人

周潤發「銀白髮黑西裝」壓軸現身MAMA頒獎禮，頒獎前「小小要求」三語邀請觀眾為大埔火災事件一起默哀

朴寶劍主持MAMA頒獎禮，帶領觀眾為大埔火災遇難者默哀：在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡