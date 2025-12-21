SUGIZO炒車撞傷人 累LUNA SEA與隊友演出全叫停

【on.cc東網專訊】成軍35年的日本殿堂級搖滾樂隊LUNA SEA，昨日（20日）在官網透露，56歲結他手兼台灣女星徐若塇的陳年舊愛SUGIZO於本月18日深夜駕車時，不慎與電單車相撞，因此樂隊原定本月23日在東京有明體育館舉行的聖誕演唱會將會延期。而SUGIZO則表示現正依循執法部門調查，並祈望對方能早日康復。他在本月26日及30日的個人演出活動亦告取消。

與此同時，樂隊主唱RYUICHI也更新個人網站表示：「有鑑於目前的情況，作為LUNA SEA的一員，決定將今年內的個人活動一併取消或延期。」包括他原本將以河村隆一名義於27日舉行的個唱，以及31日舉行的Talk騷及跨年倒數演唱會。隊友INORAN及低音結他手J亦有禍同當，宣布年內舉行的個人名義演出合部取消或改期。

