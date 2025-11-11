食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

近日有食客於社交平台 Threads 發帖，分享自己在 Sukiya 食壽喜燒險遭「火攻」 的驚險經歷。事主表示隔離枱竟有食客，「未熄火就掹咗個爐支gas出黎，然後搞到個爐噴火」，令事主大感驚訝，更直言，「原來打邊爐都要有常識」，帖文隨即引起網民熱烈討論。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

網民：蠢比惡危險

樓主於帖文中感嘆，「第一次去sukiya食壽喜燒食到爭啲比人謀殺咗」，他表示自己當時正在用餐，突然聽到隔離枱的女生尖叫，原來是她未熄火就直接拔出爐底的石油氣罐，結果爐火瞬間噴出來。他補充指幸好店員反應迅速，「尖叫嗰下就即刻了解咩情況，然後安撫到個女仔同收走燒燶嘅嘢」，避免意外進一步惡化。帖文引來大批網民留言，紛紛對意外直呼「好驚」。有人無奈表示，「哩啲就所謂蠢比惡危險」、「壞人絞盡腦汁，不如蠢人靈機一動」，又有人質疑設備安全：「乜唔會有 safe lock？未閂火都掹到？」也有網民笑稱現代人缺乏接觸石油氣爐具，認為外出打邊爐，看似簡單，但仍需具備基本安全常識。

廣告 廣告

樓主上載的現場相片

網上圖片可見，Sukiya的壽喜燒使用卡式石油氣爐

網民分享相似恐怖經歷

帖文中描述的意外勾起不少網民的「恐怖經歷」，有人分享在便利店看到有人 「成個杯麵連錫紙放入去，之後就行開咗去睇貨架」，認為便利店員工上班其實是「搵命博，你唔知啲人放咩入微波爐」。有人憶述過去在吉野家，有食客嘗試吹熄酒精燈，「點知倒瀉咗成張枱着火」。有網民分享曾有同事把金屬飯盒放進微波爐，多虧同事及時發現，否則「成間公司畀佢炸咗」。看來，不論餐廳或便利店甚至公司，最危險的火種往往不是爐具，而是「無知」。外出用餐，安全意識同樣是重要配菜。

大批網民留言斥該食客的「無知」行為

大批網民留言斥該食客的「無知」行為

大批網民留言斥該食客的「無知」行為

大批網民留言斥該食客的「無知」行為

大批網民留言斥該食客的「無知」行為

圖片來源：Threads@yuuhi2000_、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？