專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
近日有網民於Threads分享，日前自己在 Sukiya 食壽喜燒險遭「火攻」 的驚險經歷，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，分享自己在 Sukiya 食壽喜燒險遭「火攻」 的驚險經歷。事主表示隔離枱竟有食客，「未熄火就掹咗個爐支gas出黎，然後搞到個爐噴火」，令事主大感驚訝，更直言，「原來打邊爐都要有常識」，帖文隨即引起網民熱烈討論。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
網民：蠢比惡危險
樓主於帖文中感嘆，「第一次去sukiya食壽喜燒食到爭啲比人謀殺咗」，他表示自己當時正在用餐，突然聽到隔離枱的女生尖叫，原來是她未熄火就直接拔出爐底的石油氣罐，結果爐火瞬間噴出來。他補充指幸好店員反應迅速，「尖叫嗰下就即刻了解咩情況，然後安撫到個女仔同收走燒燶嘅嘢」，避免意外進一步惡化。帖文引來大批網民留言，紛紛對意外直呼「好驚」。有人無奈表示，「哩啲就所謂蠢比惡危險」、「壞人絞盡腦汁，不如蠢人靈機一動」，又有人質疑設備安全：「乜唔會有 safe lock？未閂火都掹到？」也有網民笑稱現代人缺乏接觸石油氣爐具，認為外出打邊爐，看似簡單，但仍需具備基本安全常識。
網民分享相似恐怖經歷
帖文中描述的意外勾起不少網民的「恐怖經歷」，有人分享在便利店看到有人 「成個杯麵連錫紙放入去，之後就行開咗去睇貨架」，認為便利店員工上班其實是「搵命博，你唔知啲人放咩入微波爐」。有人憶述過去在吉野家，有食客嘗試吹熄酒精燈，「點知倒瀉咗成張枱着火」。有網民分享曾有同事把金屬飯盒放進微波爐，多虧同事及時發現，否則「成間公司畀佢炸咗」。看來，不論餐廳或便利店甚至公司，最危險的火種往往不是爐具，而是「無知」。外出用餐，安全意識同樣是重要配菜。
圖片來源：Threads@yuuhi2000_、OpenRice
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪
結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
近日有網民於連登討論區發帖，以「西九龍中心個Food court根本係世界級」為題，盛讚位於深水埗的西九龍中心美食廣場，更直指其堪比台灣士林夜市，「各國美食都食到又平民價錢，根本係旅遊景點」。帖文一出，旋即掀起熱烈討論，不少人留言力撐，稱該美食廣場內選擇多元而且價錢親民，是本地隱世掃街天堂，但亦有大批網民將重點放在廣場內的座椅上。Yahoo Food ・ 14 小時前
颱風天必備！這國最會吃泡麵 人均1年81包
[NOWnews今日新聞]泡麵不僅能在生活忙碌時快速充飢，近年也不斷推出各種新口味，全球消費力相當驚人，世界泡麵協會（WINA）公布2024年統計數據，全球最會吃泡麵的國家由越南奪冠，每年人均81包；...今日新聞 ・ 1 天前
騙案｜首9月涉大學生騙案損失達1.8億 騙徒穿警察制服呃逾百萬元
在視像通話中，就算看到警察制服、拘捕令都不要相信對方。近日有一位大學生因在視像聊天時，看見騙徒身穿警察制服和自報「公安編號」而放下戒心，相信自己真的捲入詐騙案，並在騙徒引導下多次轉帳存款至指戶口以供「調查」，損失逾百萬元。 收「公安」來電應立即收線 數字顯示，截至9月，今年共有1,711宗涉及大學生的騙案，am730 ・ 1 天前
【Pizza Hut】指定Pizza日日買一送一（即日起至優惠結束）
Pizza Hut推出日日Pizza買一送一優惠，有多達13款口味Pizza，包千島海鮮、手工青醬烤雞、香檸蜜糖辣肉腸、超級至尊、意式風情、經典至尊、夏威夷風光、海鮮至尊、意式辣肉腸、芝士狂熱、田園至尊、蒜香海蜆焗薯和瑪格麗特，價錢低至$99，一於開party買來食！YAHOO著數 ・ 8 小時前
卡戴珊家太后70歲「回春級美貌」太驚人！狀態好到宛如40歲 全場被她美暈！
這位「全球最強媽ager」日前迎來70歲生日，特別舉辦一場堪比奧斯卡的豪華派對，現場紅玫瑰、紅絨布幕鋪滿整個宴會廳，濃烈到像走進好萊塢電影場景。Kris身穿Alexander McQueen設計的GIVENCHY紅色高訂禮服，蓬鬆層疊的裙擺、束腰剪裁襯出完美比例，手戴黑色長手套咬著紅玫瑰登...styletc ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器
雙11剛落幕，你還在懊惱錯過了心儀商品的超值優惠？別擔心，Amazon 一樣可以帶給你意想不到的好價格。Samsung M8 4K 智慧型顯示器正在進行上代清貨特賣，在 Amazon 上以 67 折優惠促銷，現在只需 US$399（約 HK$3,109），就能免運費將這台集工作與娛樂於一身的全能神器帶回家。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
顧客稱壽司拼盤有「手指咁長」螺絲 爭鮮不認罪受審 控方擬呈拼盤官關注衞生
連鎖壽司店「爭鮮」被投訴，天水圍分店賣出的壽司拼盤有一根金屬螺絲。公司否認食環署票控的「食物的品質與購買人所要求者不符」罪，案件周三（12 日）在粉嶺裁判法院開審。法庭線 ・ 2 小時前
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
近日，屯門及天水圍的街坊意粉外賣小店 「Mamma Mia 意粉屋」 在 社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱其為「屯元天最好食意粉無誤」，帖文迅速引起熱烈討論，一眾街坊即變身美食推廣大使，紛紛留言力證小店實力，更有街坊直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道外賣就愈難等。Yahoo Food ・ 14 小時前
立法會選舉論壇開打 新界西南 東北 拉開帷幕 曾國衞：氣氛互動良好 優中選優
立法會換屆選舉將於下月7日舉行，政府舉辦合共39場立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，首兩場已於昨日舉行，打頭陣的分別是新界西南地區直選和新界東北地區直選論壇。各人簡介政綱，亦回應和辯論房屋、物流和旅遊等熱門議題。政制及內地事務局長曾國衞稱氣氛和候選人互動均良好；又指期望有優質的選舉文化，優中選優，相信不同候選人可產生不am730 ・ 17 小時前
酒精屬第一類致癌物？喝酒會變胖？必知飲酒「致肥陷阱」與無負擔替代方案｜營養師Kathy NG
飲酒會致肥相信大家都不陌生，而為人熟悉的就是經典的「啤酒肚」，不過飲酒為什麽會令人變胖呢？Yahoo Food ・ 14 小時前
關詠荷淡岀幕前赴廿年之約與粉絲見面 寵粉承諾10年後再見
昔日TVB當家花旦關詠荷（Esther），自從結婚產女後便淡岀娛樂圈，將焦點放在家庭上。現年61歲的關詠荷很重情義，一直銘記着與粉絲20年前的約定，並在日前赴約。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
緝毒犬旺旺退休前神技曝光！ 關西稅關37瓶容器內藏毒？
9月某日，關西機場入境大廳熱鬧非凡，台灣女黃子琳推著2件託運行李領取，誰知一隻資深緝毒犬「旺旺」突然狂嗅她的箱子，尾巴搖得像在說「這味道不對勁」！Japhub日本集合 ・ 1 天前
江𤒹生AK被爆疑與KOL秘戀 粉絲：好多生粉其實已經知道好耐一路冇出聲
男子組合MIRROR嘅感情生活向來備受關注；近日，副隊長江𤒹生（AK）被粉絲爆出原來已經有個KOL女朋友，二人已秘戀逾一年，不過就直言女方係綠茶，對戀情唔多睇好。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
杜汶澤紀錄片《光輝歲月》談人生 步父後塵爛賭欠貴利 遭田蕊妮目睹吸毒迫「二選一」
已移居台灣、現年53歲的藝人杜汶澤，近日在自家網台「喱騷」推出個人紀錄片《光輝歲月》，由香港導演黃浩然訪問及拍攝，除了在網台足本播放13集內容外，YouTube頻道亦可免費看到首集及預告片。紀錄片以訪談形式進行，另加插演員以舞台劇方式呈現部份場景，杜汶澤從家底身世談到人生，其演藝事業起跌與私生活都觸及，更透露年少時走上爸爸的爛賭舊路，欠下大筆貴利數無法償還；而在影藝界成名後更沉淪毒海，曾在家中被妻子田蕊妮目擊吸毒，對方要他在夫妻關係與惡習之間「二選一」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期熱選（12/11-16/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Fox's朱古力曲奇餅$36/2件、麵之砂押即食拉麵多款口味$32.9/2件、PONTO 煎餅 $49.9/2件、759阿信屋麻辣花生 $16.9/2件！YAHOO著數 ・ 11 小時前
iHerb最後一天全單74折！洗浴個人護理暢銷排名Top 10：極潤角蛋白髮膜只需$51、轉季必備手霜低至$45
iHerb最新有雙11優惠，即日起至11月13日凌晨1點，付款前輸入指定優惠碼即可享全單74折優惠！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，想做頭髮護理的話，必試角蛋白髮膜低至$51，而轉季必備手霜折後$45就可以入手！還有多款身體、頭髮、口腔護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
飛龍在天？ 天文台：需「浪形雲」和「虹彩雲」完美配合｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋鳳凰正靠近台灣並逐漸減弱，本港有市民上周日黃昏看見獨特的彩霞景緻，形似彩龍在天邊翱翔，嘖嘖稱奇，更有人指是吉祥預兆。天文台今（12 日）解釋，要出現「飛龍在天」的奇景，需要「浪形雲」和「虹彩雲」完美配合，「係咪喜兆就唔肯定，但可以親身見到嘅大家一定係超幸運！」Yahoo新聞 ・ 2 小時前