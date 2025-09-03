Sun Life永明推出升級版儲蓄保險計劃系列

萬年青 *星河尊享保險計劃II、萬年青 *星河傳承保險計劃II 及永越多元貨幣保險計劃II：提供市場領先的身故保障支付選項組合新增多重後補保單主權人及保單暫托人安排



香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月3日 - Sun Life永明旗下三款儲蓄保險產品 ─ 「萬年青 * 星河尊享保險計劃」、「萬年青 * 星河傳承保險計劃」及「永越多元貨幣保險計劃」一直廣受客戶歡迎。Sun Life永明宣佈進一步強化產品優勢，推出升級版「萬年青 * 星河尊享保險計劃II」、「萬年青 * 星河傳承保險計劃II」 及「永越多元貨幣保險計劃II」，計劃的重點升級項目包括領先市場1 的多種身故保障支付選項組合，及增設多重後補保單主權人2與保單暫托人2安排，助客戶累積財富，安心規劃財富傳承。



香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟表示：「Sun Life永明一直以客戶為中心，我們了解到他們在當下和未來的財富增值與傳承的需求，『萬年青 * 星河系列』及『永越多元貨幣計劃』正憑藉其創新靈活的設計，成為客戶規劃財富傳承不可或缺的工具以滿足他們愈趨多元化的財富傳承所需。三款升級版保險儲蓄計劃配備多項領先市場的財富傳承功能，旨在幫助客戶實現財務目標，亦可靈活將財富延綿下代。未來我們將繼續積極推動產品創新，提供更具前瞻性的保障及財富規劃方案，助大眾建立終身理財保障。」



三款升級版儲蓄保險計劃均為分紅保險計劃，兩大主要升級項目包括：



領先市場靈活身故保障支付選項



保單主權人可透過靈活選項，搭配多種身故賠償支付選項，擺脫套餐式身故保障支付選項的限制。



保單主權人可為每位受益人量身訂製支付選項，更可選擇在受益人的指定人生事件(例如畢業、結婚、生育等)，一筆過支付指定金額。



若指定受保人不幸身故，於延續選項3,4下原有保單即立刻終止，並組成新保單，受益人將成為新保單的受保人及保單主權人5（視情況而定）。



市場罕有多重後補保單主權人及保單暫托人安排



保單主權人可指定最多三位後補保單主權人，並為其中一位後補保單主權人6指定最多三位保單暫托人，並指明繼承的先後次序，讓世代延續保單效益，實現財富傳承無縫接軌。



保單暫托人將於後補保單主權人達到指定年齡或指定日期前代為持有保單，並享有受限管理權限，確保財富傳承按保單主權人的規劃進行。



計劃讓客戶根據個人需要和制定其理財及財富傳承計劃，當中包括多項針對不同人生階段的保障，以助客戶應付突如其來的挑戰，當中包括：





升級產品特點

提早行使保單價值鎖定選項7 ：提早至第5個保單周年開始，於每個保單年度允許轉移保單價值的10%至50%至價值鎖定戶口

延長保單保障至終身：保單年期延長至屆時受保人(個人人壽)或屆時較年輕的受保人(聯合人壽) 終身

提高保證身故賠償：105%*/105% 至120%已繳保費總額**



[*僅適用於「萬年青 *星河尊享保險計劃II」、「萬年青 *星河傳承保險計劃II」]



[**僅適用於「永越多元貨幣計劃II」]

擴大喪失行為能力保障8適用範圍：除保單主權人成為精神上無行為能力的人外，若不幸被診斷為昏迷9、嚴重頭部創傷10或癱瘓11時，指定家庭成員作為喪失行為能力保障領取人可以代表保單主權人從保單中索償

延長保費豁免保障期：



若受保人（同時為保單主權人）於70歲前因受傷或疾病被診斷完全永久傷殘，客戶可享有保費豁免保障12；



保單主權人（並不是受保人）於70歲前因受傷或疾病不幸身故或被診斷完全永久傷殘，客戶可享有「付款人保費豁免保障」12

學術成就獎賞：獎賞根據受保人於香港中學文憑考試、托福考試、國際英語水平測試、國際文憑大學預科課程、內地高考、SAT的成績或獲全球排名首10位之大學無條件取錄入讀全日制學士學位課程



[僅適用於「永越多元貨幣計劃II」]

靈活選擇提取貨幣：SunWallet 支援多達17種貨幣兌換，24/7 管理保單更輕鬆





客戶由即日起至2025年7月31日成功投保以下升級版儲蓄保險計劃，可享客戶優惠：



「萬年青 * 星河尊享保險計劃II」或「萬年青 * 星河傳承保險計劃II」（ 5年繳）:優惠高達74%首年年度化保費 # ；



「萬年青 * 星河尊享保險計劃II」或「萬年青‧星河傳承保險計劃II」（ 2年繳）:優惠高達10%首年年度化保費 # ；



「永越多元貨幣保險計劃II」：優惠高達93%首年年度化保費^。



備註



1「領先市場」項目是根據Sun Life永明所提供的服務並截至2025年7月1日的市場狀況和比較保險業監管局獲授權的保險人登記冊紀錄上其經營綜合業務及長期業務的保險公司所提供之新造保單的儲蓄計劃。



2 此為行政安排，並不屬於產品特點。有關適用於指定後補保單主權人及為後補保單主權人指定保單暫托人的權利及限制之詳情，請參閱相關單張及指定表格。



3 如選擇行使此選項，受益人必須為個人及仍然在世。



4 申請須由永明金融有限公司（「本公司」或「永明香港」）核准。新保單將於延續選項生效日期起生效，



a. 新保單之保單日期及保單年度將與原有保單相同；



b. 原有保單之名義金額、到期及已繳的保費總額及任何未償還的貸款及利息的金額及保單價值，包括保證現金價值、累積歸原紅利



（如有）、終期紅利（如有）及價值鎖定戶口內的金額（如有）將會按保單主權人的指示就該相應受益人的指定百分比分配至新保單；



c.新保單不設冷靜期；及



d.就計算不可爭議條款的適用期間，新受保人之有關的期間將由自延續選項生效日期起重新計算。



5 在下列情況下，受益人將成為新受保人及新保單主權人: (a) 指定受保人與保單主權人為同一人而身故；或(b) 指定受保人並不是保單主權人及指定受保人與保單主權人同時身故；或(c) 保單主權人於指定受保人身故後14天內身故。



6 須同時為受保人。



7 行使價值鎖定選項後的名義金額不可少於本公司要求之最低金額。



8 不可撤銷之受益人（如有）及受讓人（如有）必須書面同意指定(a) 喪失行為能力保障領取人；及(b)喪失行為能力保障之百分比的要求。當出現下列情況，任何現有指定喪失行為能力保障領取人將自動被撤銷：(a)成功指定新一位喪失行為能力保障領取人並獲本公司批准；(b) 保單主權人有任何更換；(c) 永明香港收到通知根據《精神健康條例》（香港法例第136章）委任監護人或受託監管人（或在另一司法管轄區有根據類似法律委任監護人或受託監管人）或 (d) 永明香港收到通知保單主權人持有涵蓋保單的持久授權書。倘若喪失行為能力保障領取人與任何其他人，包括但不限於受保人的監護人或受託監管人、受權人、受益人、受讓人或永明香港合理地相信其中之間有爭議，永明香港保留拒絕支付喪失行為能力保障之權利直至該爭議得到解決為止。



9 昏迷指處於無意識狀態及對所有外界刺激或體內需要均沒有反應，並需持續不斷地使用維生系統最少1星期。受保人須因該病況導致由我們的醫務主任認為屬永久性之神經系統受損。



10 嚴重頭部創傷指經由本公司可接受的神經病專科顧問醫生診斷因嚴重頭部受傷造成腦部功能障礙，惟該等障礙須導致永久性的長期臥床不起或於在無協助下，無法進行3項或以上日常生活活動。



11 癱瘓指因腦部及神經系統失調導致雙手或雙腳永久性地失去肌肉力量，並須由相關醫學範疇的專科醫生確認。



12 保障受限於保單文件所述的最高豁免限額、條款及條件及已存在的情況及不保事項。



#包括基本回贈及永續優惠（保證預繳息率—只適用於美元保單）。 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱宣傳單張。



^ 包括基本回贈、加碼優惠，及永續優惠（保證預繳息率—只適用於美元保單）。 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱宣傳單張。

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

香港永明金融有限公司

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、

保險

及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年3月31日止，永明金融管理的總資產為15,500億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。





