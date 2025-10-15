加密貨幣市場巨震 市場質疑內幕交易
Sun Life 永明與大新銀行銀保合作兩周年 保單數目按年升逾23%
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月15日 - 香港永明金融有限公司（「Sun Life 永明」）與大新銀行有限公司（「大新銀行」）攜手合作兩周年，透過結合雙方各自品牌優勢及以客為本的共同服務理念，在香港市場發揮銀保業務潛能。自合作啟動以來，銀保業務持續增⾧，今年上半年新造業務的保單保費總額較去年同期升幅超過380%#，而同期保單數目亦按年升逾23%#，反映客戶對銀保產品及服務的需求熱切之餘，亦體現客戶對於透過大新銀行選購保險產品的信心及支持。
Sun Life 永明銀保業務主管陳詠怡亦表示：「Sun Life 永明憑藉扎根香港133 年的深厚底蘊，屹立於全球保險與財富管理領域的前沿。我們以創新服務與卓越實力，不斷優化保險產品種類，包括儲蓄、危疾、年金、以及專為高淨值人士而設的終身保險，務求滿足客戶的多樣化需求。未來，我們將繼續創新，並透過與大新銀行緊密的合作，秉持以客戶為中心的理念，更有效地拓展產品覆蓋率，致力在客戶的不同人生階段提供全方位的保障、理財與財富傳承方案，助他們實現人生所想，從容面對未知將來。」
大新銀行總經理兼財富管理處副主管張浩欣表示：「大新銀行植根香港逾75 年，憑藉深厚的本地經驗，一直與客戶在財富管理路上並肩同行，致力協助他們實現財務目標。我們不僅洞悉客戶及其家庭對生活保障的重視，並透過與 Sun Life 永明的策略性合作，引入多元化的人壽、醫療及退休保險產品，助客戶於不同人生階段做好⾧遠規劃。再加上大新銀行完善的分銷渠道與廣泛的客戶網絡，結合雙方的專業與資源，我們成功在銀保市場持續創出佳績。展望未來，我們會與Sun Life 永明進一步深化合作，不斷推出更創新及適切的保障計劃，並持續優化保險服務質素，為客戶提供更全面的保障及傳承方案。」
重要聲明
大新銀行有限公司（「大新銀行」）已登記為持牌保險代理機構（保險中介人牌照號碼：FA3022），及為香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）（「永明香港」)之授權持牌保險代理機構及為永明香港分銷保險產品。大新銀行分銷的人壽保險產品均由永明香港承保，並被視為永明香港的產品而非大新銀行的產品。人壽保險產品並非銀行存款或附送人壽保險的銀行儲蓄計劃。
以上資料僅供參考並不包含相關產品的完整條款，並只在香港派發及不能詮釋為提供或出售或游說購買任何保險計劃的要約、招攬及建議。您應按個人或實際需要及財務負擔能力選購相關產品。請於投保任何保險計劃前，必須閱讀、完全明白並接受其相關文件及保單契約內之條款及細則、保障範圍及內容、不保事項、保費、主要產品風險、重要提示、保單紅利（如適用）、投資政策（如適用）等。有關釋義、完整的條款及細則及除外責任的詳情，請參閱保單契約樣本。永明香港將應您要求提供有關文件。永明香港全面負責一切保障及賠償事宜並保留對有關保險計劃申請的最終批核權。保單持有人須承受相關保險公司的信貸風險。若保單持有人於保單初期中止人壽保險計劃及／或退保，其取回的收益金額(如有)可能遠低於已繳付的保費。過往、現時、預計及／或潛在收益及／或回報（例如紅利、非保證可支取現金、利息等）並非保證和僅作說明用途。將來實際所得收益及／或回報，可能低於或高於現時列出的收益及／或回報。如果此資訊與保單契約內容不符，則以保單契約為準。
對於大新銀行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），大新銀行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。
本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。
有關永明金融
永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、
及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年6月30日止，永明金融管理的總資產為15,400億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽
。
Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。
有關大新銀行
大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港逾75 年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步 更進步」的品牌理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成⾧。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。
除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有63 個業務網點。
