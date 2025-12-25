Sunday Robotics 發佈新影片 展示人形機械人 Memo 學習廚房雜務

美國加州的機器人公司 Sunday Robotics 於 12 月 23 日在其官方 X 帳號上發佈了一段新影片，展示其人形機器人 Memo 以類似人類的靈巧度執行各種任務。該公司於 11 月 19 日宣佈 Memo 的發佈，表示其設計旨在自動化重複的家務工作。這款人形機器人能夠全天候運作，旨在減輕人類的日常瑣事負擔。

硬編碼的人形機器人往往無法在面對無法識別的物體時執行任務。他們幾乎無法執行未被編碼的動作。針對這一根本缺陷，Sunday Robotics 設計了 Memo，使其如同人類般直觀，並能夠從周圍環境中學習，而不僅僅依賴程式碼。影片中顯示 Memo 參加了一個於 12 月 22 日的「隨意拾取任何物品」測試，並在 HouseBots 的 YouTube 頻道上發布。這款人形機器人執行了多種形狀和大小物體的基本拾取任務，展現了類似人類的靈巧度。

廣告 廣告

根據 Sunday Robotics 的官方網站，這款人形機器人不僅可以進行簡單的拾取和放置活動，還能清理桌子、洗碗、折疊襪子、洗衣、處理餐具，甚至煮一杯濃縮咖啡。Memo 的設計僅到達胸部，底部連接一個平台，並配備兩隻手來執行所有所需的任務。自去年以來，這款機器人取得了顯著進展，當時它僅有一隻手，且只能執行一項任務：整理鞋子。

Memo 配備先進的人工智能和不斷增長的技能庫，並不僅限於少數任務，它能夠持續學習並比以往任何機器人更快地提升其能力。這款人形機器人配備公司專有的 Skill Capture Glove，該手套作為其手掌，讓 Memo 學習手套執行的每一個動作。這一技術的核心在於幫助機器人將數百萬個人類動作提煉至其內部 AI，並學習實用的家居技能。

Memo 的外殼使用矽膠製作，且沒有尖銳的邊角，機器人還可以透過不同顏色的個性化帽子進行定制。儘管目前尚未向市場發售，公司計劃於 2026 年底啟動測試計劃，邀請少數家庭免費試用 Memo。

模仿學習是否會成為人形機器人的未來？模仿學習會完全取代可編程的機器人嗎？可能不會。然而，它將確定每種方法的適用範圍。模仿學習因其比編程更容易訓練人形機器人而日益受到關注，這使其特別適合於家庭、醫院、零售和一般服務角色等混亂且不可預測的環境，在這些環境中，每個設置都不同，靈活性比完美更重要。

可編程的機器人仍將在工廠、倉庫和高精度行業中占據主導地位，因為這些行業對一致性、可靠性和安全性有著不可妥協的要求。未來的發展將是這兩種方法的共存，而非相互取代。

推薦閱讀