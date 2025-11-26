Suno與華納音樂達協議 授權AI模型明年上線

（法新社紐約25日電） 美國人工智慧（AI）平台Suno與華納音樂集團（Warner Music Group）今天宣布攜手合作，在快速成長的AI音樂領域中提供補償給錄音藝人（recording artists）。

這項由雙方共同發布的協議，解決了華納音樂對Suno提出的民事訴訟。華納先前指控這家AI公司未經授權或補償，擅自使用音樂目錄進行資料訓練。

根據協議，Suno將於2026年推出全新授權AI模型，屆時需有付費帳號才能下載音檔。

Suno在致用戶的公開信中指出，錄音藝人將有權選擇是否授權Suno使用他們的「姓名、肖像、形象、聲音及作品」，用於全新的AI生成音樂。

Suno表示：「對選擇參與的藝人而言，這將成為全新創作體驗，不僅為他們開創新的收入來源，也讓各位有機會以全新方式與他們互動。」

據新聞稿內容，華納音樂執行長金克爾（Robert Kyncl）稱這份協議為「劃時代的合作」，能「讓所有人受益」。

「AI若遵守我們的原則，也就是採用授權模型、體現音樂在平台內外的價值，並讓藝人和創作者選擇參與，就可以成為支持藝人的力量。」