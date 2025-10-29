飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

近年健康食品及飲品熱潮不斷，日本飲品大廠 Suntory繼熱賣產品「特茶」之後，最新推出的「特水」再度掀起話題！「特水」主打「幫助 BMI 偏高者減少腹部內臟脂肪」的健康功效，一推出隨即引起亞洲地區的熱話，有網民更笑言「有機會是智商稅」。

「特水」關鍵成分HMPA

Suntory 表示，「特水」屬於日本「機能性表示食品」（Functional Label Food），並非藥品，也不是特定保健用食品，但能依據科學研究成果標示健康功效。其關鍵成分為「HMPA」，是一種來自米糠發酵物的天然物質，官方研究指出，能協助 BMI 偏高者減少內臟脂肪，改善體脂比例。品牌建議每日攝取量為 600 毫升，也就是一瓶。今次推出的「特水」算是延續了 Suntory 早前推出「特茶」所帶來的熱度，「特水」入口就如普通礦泉水一般清爽順滑，讓人更容易每天持續飲用。

日本飲品大廠 Suntory 最新推出「特水」

日本飲品大廠 Suntory 最新推出「特水」

日本飲品大廠 Suntory 早前已推出其熱賣產品「特茶」

網民：有機會是智商稅

雖然標榜「減少內臟脂肪」，但 Suntory 仍提醒「特水」並非減肥捷徑，應配合均衡飲食與運動。不過，營養學界亦指出，充足飲水量本身就與脂肪代謝及能量消耗息息相關，能短暫提升新陳代謝率，幫助體內循環與體溫調節。對於想控制體重的人來說，「特水」結合飲水的自然代謝效果與機能成分的輔助作用，讓「飲水」可以從日常習慣升級成健康行為。雖然網民對於「特水」的功效仍然抱有懷疑，但無論如何多喝水的確也是對身體有益，不少人都勇於嘗試。讀者們又會有興趣一試嗎？

不少網民勇於嘗試「特水」

